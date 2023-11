Advogada Thais Riedel lança livro com evento no Espaço Cultural STJ

Os desafios para que a seguridade continue cumprindo com a sua função constitucional de proteger a sociedade dos riscos sociais em uma sociedade em que a informalidade e o desemprego são crescentes é o tema central do novo livro da advogada, mestre em Direito Previdenciário e doutora em Direito Constitucional Thais Riedel, chamado A (In)Seguridade Social no Brasil – Desafios para uma Seguridade 4.0.

A obra é resultado do doutoramento de Thais Riedel, que se dedicou a pesquisar a necessidade de implementar a seguridade social como previsto na Constituição Federal, mesmo diante de um cenário de emprego e relações de trabalho que se modificaram profundamente desde a entrada em vigor do texto constitucional. O livro ganhou uma movimentada noite de autógrafos no Espaço Cultural STJ.

“A seguridade social, que engloba saúde, assistência e previdência social, nunca foi implementada como ordena a Constituição e as reformas ao longo desses 35 anos, fragilizando as garantias frente aos riscos. Com o cenário econômico que estamos vivendo, com informalidade e desemprego, o financiamento da seguridade social está passando por desafios e é urgente buscar alternativas”, explica ela.

A apresentação do livro é feita pela ministra do STJ Assusete Magalhães, que classificou a obra como necessária. “A leitura do presente livro, ao projetar os impactos advindos das mais modernas alterações na dinâmica social global, faz-se necessária a todos os estudiosos que buscam compreender as perspectivas futuras e, consequentes reflexos sociais, da Seguridade Social no Brasil”, disse.

CONFUSÃO

Saia-justa em um condomínio residencial de apartamentos. Uma pessoa importante que atua na justiça se envolveu em uma briga com um profissional do sexo. A gritaria foi tanta que acordou boa parte do prédio, sendo necessária a intervenção do porteiro.

MÉDICO…

O Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (Sindmédico-DF) lança, no dia 9 de dezembro, o livro Dr. Pinheiro – o médico de Brasília. Na biografia, o presidente do Sindmédico-DF, Gutemberg Fialho, e João Carlos Rodrigues contam a história…

…PIONEIRO

…de um dos primeiros médicos a atuarem na capital. O cirurgião gástrico e oncologista Pinheiro da Rocha, formado aos 25 anos pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que chegou à nova capital no início da década de 1960.

EDUCAÇÃO

A Casa do Saber apresenta 12 cursos inéditos com foco em moda, religião, literatura, comportamento, filosofia e educação. Lançada em 2004, a instituição ganhou uma versão em aplicativo com mais de 280 cursos e 150 professores.

Foto: César Rebouças