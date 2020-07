Advogada Tayane Dalazen arrecada 1.500 livros em campanha para crianças da capital

PUBLICIDADE

A Campanha Educar para Mudar, ação de solidariedade que recebeu doações de livros e brinquedos didáticos em Brasília, comemora a arrecadação de mais de 1.500 livros em um mês de campanha. O projeto idealizado pela advogada Tayane Dalazen, em favor do Combate ao Trabalho Infantil, ressaltou a importância da educação como foco central na eliminação da exploração de crianças e adolescentes.

“Com o sucesso da campanha, vamos beneficiar escolas e instituições de caridade que atendem centenas de crianças carentes no Distrito Federal. Vamos doar livros literários, didáticos, assim como brinquedos. Iremos, inclusive, montar uma brinquedoteca na Escola Classe 510 do Recanto das Emas, que, em tempo integral, atende 1.070 estudantes do Ensino Fundamental”, comemora Tayane.

As doações serão destinadas para as escolas públicas do Recanto das Emas, para a Instituição Creche e Sonho, na Estrutural, e para a Instituição Ação Social, em Samambaia. O pai de Tayane, o ministro aposentado e ex- presidente do TST, João Oreste Dalazen, foi o criador da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça de Trabalho, e serviu de inspiração para o projeto.

