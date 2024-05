Advogada Isadora Cronemberguer e empresário José Lucas Siqueira se casam no Espaço da Lenda

Emocionante a cerimônia seguida de festa que uniu a advogada Isadora Cronemberguer e o empresário mineiro José Lucas Siqueira, que trocaram alianças em um dia encantador ao som de Here Comes de Sun, orquestrada pela banda Soncietà, em uma cerimônia conduzida pelo padre Ângelo para 400 convidados. Sim em um final de tarde na capela do Espaço da Lenda, nas proximidades de Brasília.

Para a recepção foi erguida nos jardins uma estrutura idealizada pela Cenário Eventos com projeto e decoração assinados pela dupla de arquitetas e decoradoras Adriana Rizzotti e Natacha Lucena, da Réservé. Uma agradável festa ao ar livre com cardápio especial elaborado pelo Buffet Sweet Cake, do banqueteiro Celso Jabour. A noiva fez uma homenagem aos pais ao replicar o modelo do bolo do casamento deles.

O governador Ibaneis Rocha, amigo da família, se emocionou durante a cerimônia. A noiva, belíssima, usou dois vestidos. Um Oscar de la Renta na cerimônia e um modelo da grife Aya, na recepção. A empresária Nelma Caixeta, mãe da noiva, que atua no ramo de decoração no Lago Sul, também brilhou em um vestido amarelo da mesma marca. Quem assinou a beleza foi o maquiador Lázaro Rezende.

A cerimonialista Priscilla Cintra foi escalada para o casório. A festa teve duração de 8 horas com produção musical do DJ Luigi Castagnaro. A banda Camafeu encerrou a noite na companhia do DJ Du Moreira. “Não há realização maior para uma mãe que ver sua filha em uma união coroada pelo amor e sob as bençãos de Deus”, disse Nelma Caixeta. Isadora e Lucas seguiram para África, onde passam a lua de mel.

Fotos: Bruno Aguiar