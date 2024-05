Advogada Gláucia Benevides é homenageada em almoço pilotado pela empresária Mércia Crema

Dona de uma legião de amigos em Brasília, a advogada Gláucia Benevides, nome querido e festejado dos circuitos político e social do DF e do Ceará, estado de origem de sua família, recebeu o carinho da amiga de longa data, a empresária Mércia Crema, que organizou um caprichado almoço por ocasião de seu aniversário.

Bertha Pellegrino e a embaixatriz Lais Amaral

As amigas marcaram presença no Restaurante Kinjo, recém-inaugurado no Lago Sul, de gastronomia peruana com japonesa, comandado pelo chef Marco Espinoza. O encontro contou com a presença de 60 convidadas. Todas prestigiaram a aniversariante, que ficou viúva no final do ano passado do engenheiro agrônomo Esteves Colnago.

Empresária Ana Maria de Souza

A tarde foi de felicidade e de muito carinho em torno da homenageada, unanimidade em Brasília como uma das pessoas mais generosas e de educação e elegância exemplares na capital da República. Para refrescar o forte calor dos últimos dias, foram servidas doses generosas de espumante geladinho em clima de descontração.

Daniela Kniggendorf e Cleucy Oliveira

“Nada como ser querida! Gláucia Benevides é unanimidade entre os inúmeros grupos de amigas, da sua gentileza, educação, devotamento à família e às amigas. Era para ser um almoço para 20 pessoas, mas à medida que amigas ficavam sabendo, me ligavam pedindo para incluir inúmeras outras. E foi uma tarde linda”, disse Mércia.

Dark Sarkis com Soraia Debs

“Fiquei emocionada e muito sensibilizada pelo gesto de carinho, de apoio e de solidariedade da Mércia e de tantas amigas queridas que se juntaram a ela, para me ‘dar um colo’ muito especial”, disse emocionada a homenageada Gláucia Benevides pouco antes dos parabéns. De tão animada, a comemoração atravessou a tarde.

Fotos: César Rebouças