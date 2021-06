Abertura de restaurante reúne políticos e empresários em jantar no Lago Norte

Localizado no espaço onde funcionou por alguns anos o Gero, no Shopping Iguatemi Brasília, o restaurante Piselli aterrissou na capital em grande estilo este mês. A casa paulistana que chegou ao Distrito Federal é especializada em alta gastronomia italiana e está funcionando em esquema de soft opening, recebendo convidados da cidade para pequenos encontros de apresentação.

Claudia Martinez com Juscelino Pereira e Renata Russo

Em um dos jantares, exclusivo para convidados, na última segunda-feira, os anfitriões Juscelino Pereira e Renata Russo receberam um seleto grupo. Na mesa principal, o casal jantou com o governador Ibaneis Rocha, a primeira-dama Mayara Noronha, o empresário Paulo Octavio e a esposa Anna Christina Kubitschek, além do secretário de Economia, André Clemente.

Governador Ibaneis Rocha e primeira-dama Mayara Noronha

No cardápio servido, inúmeras delícias preparadas no capricho como o ravioli de brie e pera al tartufo, o risoto montalcino e o brasato alla piemontese, entre outras iguarias. Tudo harmonizado com o vinho exclusivo do restaurante, o Piselli Rosso. O jantar ganhou a assinatura do chef Adnilton Souza, nome escolhido para comandar as caçarolas do Piselli Brasília.

Paulo Octavio e Anna Christina Kubitschek

Vinda de São Paulo, a empresária Claudia Martinez, esposa do banqueiro Saul Sabbá, muito amiga do casal Juscelino e Renata, se mostrou tão bem relacionada em Brasília como é na capital paulista, onde mora. Claudinha, como é chamada carinhosamente pelos amigos, comandou duas mesas com convidados de peso da capital da República, que marcaram presença atendendo ao seu convite.

Janetta e o embaixador dos Estados Unidos, Tedd Chapman

Nomes como o do embaixador do Estados Unidos, Todd Chapman, com a mulher Janetta, do embaixador de Israel, Yossi Shelley, do secretário de Ciência e Tecnologia, Gilvan Máximo, com a esposa Miranda Castro, além da promotora Gabriela Manssur e da colunista do portal Metrópoles Claudia Meireles lá estavam à convite de Claudia Martinez, que é frequentadora assídua do Piselli SP.

Gilvan Máximo e Miranda Castro com o casal anfitrião

O embaixador americano Todd Chapman, aniversariante da noite, ganhou parabéns surpresa com direito a bolo e muitos cumprimentos pela data. Quem também foi bastante cumprimentada no encontro foi Mayara Noronha, esposa do governador Ibaneis Rocha, que ganhou elogios pelos inúmeros projetos sociais que promove e apoia em Brasília através da pasta do Desenvolvimento Social.

Entre os que provaram e aprovaram a nova casa, estavam o casal 20 de Brasília, Fabiano e Luciana Cunha Campos, e integrantes da família Bettiol, que comanda na cidade o B Hotel Brasília. Todos saíram com uma excelente impressão do local, que chega à cidade para preencher a lacuna deixada por casas tradicionais que fecharam as portas durante a pandemia de covid-19.

Fotos: Lincoln Iff e Luara Baggi