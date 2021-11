A conquista de André Kubitschek, meio século de Jornal de Brasília e muito mais na coluna

Bisneto do fundador de Brasília, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, e diretor-geral da Rede Plaza Brasília de Hotéis, André Octavio Kubitschek celebrou uma dupla vitória com muita oração e louvor. Após concluir o curso de Direito e passar na dura prova da OAB, ele comemorou os feitos com a família e os amigos em um culto de Ação de Graças na Igreja Pentecostal Nova Aliança, no Guará II, onde fez agradecimentos e ouviu mensagens de fé da pastora Cicera Oliveira.

POIS É

Tem figura política solteira no DF que adora posar de comportado e de certinho nas redes sociais, mas nos bastidores coleciona muitas polêmicas e histórias que dariam um bom seriado apimentado, estilo Verdades Secretas 2. Histórias de deixar até os mais moderninhos escandalizados. Mas como nada tenho a ver com a história, cala-te boca!

MEIO…

Consolidado como um dos principais veículos de comunicação do Distrito Federal, o Jornal de Brasília completa ano que vem 50 anos em atividade na capital federal. Levando diariamente informação para a população do DF através da edição impressa e do portal, que mensalmente soma milhões de usuários e milhões de acessos…

…SÉCULO

…bem como em suas redes sociais, o tradicional veículo não deixará a data passar em branco em 2022. Lançado no dia 10 de dezembro de 1972, o Jornal de Brasília já faz parte da história da cidade, presente em todos os momentos marcantes, informando e formando Brasília. Por uma cidade cada dia melhor e de Brasília para Brasília.

DESPEDIDA

O embaixador do Japão, Akira Yamada, se despede de Brasília em breve. A comunidade japonesa na cidade fez uma emocionante homenagem de despedida ao diplomata no último final de semana, na Feira do Japão, no Clube do Congresso, agradecendo Yamada pela amizade e pelos trabalhos realizados para fortalecer os laços Brasil-Japão.

FESTIVAIS

Prestes a completar um ano em Brasília, o Cafe de La Musique vem investindo em seu espaço Dining Club, que está apostando na alta gastronomia, passando pelas cozinhas brasileira, argentina, italiana e também contemporânea. Para o mês que antecede as comemorações, a casa fará três festivais: de vinho, italiano e café e brasa.

Melissa Gontijo, Maíra Garcia e Maíra Gadelha no café da manhã de lançamento do Natal do Taguatinga Shopping

SOLUÇÃO

Qual será o futuro da agenda cultural do DF no cenário pós-pandemia? Encontrar caminhos para o setor nesse contexto é a proposta da 5ª Conferência de Cultura do DF, que será realizada de 12 de novembro a 5 de dezembro, sob o tema A Cultura no Pós-Covid. Evento online coordenado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

FINANÇAS

A Semana Nacional de Educação Financeira está com uma programação interessante, até o dia 14, com dezenas de atividades, entre palestras, cursos e oficinas. O propósito é promover educação financeira, previdenciária e fiscal. O tema é Planejamento, Poupança e Crédito Consciente: O PLA-POU-CRÉ e a sua saúde financeira. Uma boa!

B’DAY

A terça-feira será de muitos cumprimentos e presentes para o diretor do Jornal de Brasília, Renato Matsunaga, empresária Janine Brito, jornalista e empresária Mara Martinez, arquiteto Hélio Albuquerque, design de interiores Hugo Abreu, advogada Renata Hanones, estilista Rafael Siqueira e a jornalista Ana Beatriz Natário.

LEILÃO DO BEM

A Casa Amarela Leilões, o Comitê de Ação Social da Rede de Governança Brasil, o Conselho da Mulher Empresária ACDF e o Grupo Mulheres de Brasília promovem hoje o Leilão do Bem. Será às 20h, no Brasil 21 Cultural. A renda obtida com a venda dos produtos disponíveis no leilão será destinada ao Hospital de Apoio de Brasília.

TRADIÇÃO

A partir do dia 13 deste mês, o Conjunto Nacional abre suas portas em clima de Natal. Este ano, o tema vem coroar as comemorações dos 50 anos de existência do primeiro e mais tradicional shopping do DF, trazendo em sua composição tons rosê e dourado e múltiplas bolas suspensas em todo o mall, que remetem às bolhas de champanhe.

INFLAÇÃO

A Companhia de Planejamento do DF (Codeplan) apresenta, em transmissão ao vivo no canal do Youtube da empresa, amanhã, às 14h30, o comportamento da inflação no DF no mês de outubro. Serão apresentadas análises do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor e do Índice CEASA.

