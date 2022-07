Wine Sounds e Villa Gourmet: gastronomia ou cenografia?

Nas últimas semanas, fui convidada a conhecer dois eventos “pop-up” na cidade. Vem conferir como foram as visitas!

Nas últimas semanas, fui convidada a conhecer dois eventos “pop-up” na cidade. Ambos funcionarão até outubro e contam com intensas programações gastronômicas e ambientes explicitamente trabalhados para fotografia. Mas e aí? Cenografia e gastronomia combinam?

Resposta rápida: SIM. A gastronomia não remete apenas a sabores. Gastronomia é viajar sem sair do lugar, é ser transportado, é sentir várias coisas ao mesmo tempo e de maneira indescritível. Por que isso tudo não poderia ser combinado com uma viagem visual que só intensifica a experiência?

Se a expressão “instagramável” já me fez revirar os olhos, hoje, reconheço o poder de um ambiente para alegrar o coração e preparar a alma para uma refeição e isso não precisa ter nenhuma relação com as mídias sociais.

Os dois eventos tiveram uma ajuda na cenografia: a lua! Um espetáculo à parte nos dois locais. Mas vamos lá:

Wine Sounds – vinho, música e muita fotografia

A segunda edição do evento que reúne vinhos e música e, desde o início, aposta em ambientação charmosa, começa agora nesta quinta-feira (21). A nova locação é dentro do clube Assefe, colado à segunda ponte, o que já garante uma vista surpreendente do lago, da construção e, dependendo da época, da lua.

Na chegada, um letreiro neon aponta a entrada que segue “desenhada” por uma robusta passarela em madeira sob um mundaréu de luzinhas de natal (que eu amo, fico boba quando vejo esse tipo de iluminação).

O espaço ainda é cercado por grama, mas bem aparada e sem grandes desníveis (boa notícia para quem apostar num salto, mas, pelamor, que não seja agulha, né?!). Espaços de estilo lounge, com sofás, mesas laterais e de centro, mobiliário charmoso e com toque rústico. As mesas regulares e bistrô se espalham pelo espaço, mas sem darem a sensação de aglomeração.

Famosa desde a primeira edição, a “big umbrella”, que, pra mim, é uma verdadeira obra de arte moderna, segue firme para ser fotografada, além de balanços decorados e um outro letreiro luminoso escrito o que todo mundo já sabe sobre quem vai ao evento: I <3 WINE.

O que eu não esperava do evento era poder dançar! Um palco para música ao vivo e uma pista de dança bem legal garante mais animação e queima calórica após a comilança.

Aliás, o novo cardápio, mais amplo e mais ousado, tem a contribuição da Chef consultora, Leninha Camargo. Assim, além das opções rápidas ‘da casa’ para petiscar, como pizzas e tábuas de frios e queijos, o menu da Chef é todo executado na brasa, em um espaço que é uma verdadeira obra interativa, onde é possível ver todos os preparos.

Para harmonizar, mais de 50 opções de vinhos de diferentes países, com curadoria da Porto a Port, com preços a partir de R$ 60,00 a garrafa, o que é bem acessível, além de drinks e cervejas. Haverá ainda uma parte dedicada a vinhos e espumantes nacionais que antecipa alguns dos rótulos que estarão na feira da Vinum Brasilis, que será em outubro.

Sempre de quinta a domingo, das 19h à 01h, a casa terá dias de jazz, rock, MPB e até sertanejo, como nesta quinta. É necessário baixar o aplicativo winesounds.app no celular e fazer cadastro, o que desanima muita gente, mas vale a pena, pois além de reservas rápidas, haverá promoções, conteúdos especializados, ofertas de produtos e serviços, cashback e outras recompensas, como sorteios mensais e ingresso para eventos exclusivos.

Os ingressos são a partir de R$35,00 e valem a pena, porque é justamente assim que o ambiente se mantém. Gastronomia e cenografia de mãos dadas.

O novo cardápio

Depois de assinar uma proposta diferenciada para o pop-up “Jardim Secreto”, a Chef Leninha Camargo cria uma nova experiência para o Wine Sounds, com o que chama de “Menu das Brasas”.

Os pratos principais são compostos de 04 cortes selecionados de forma a agradar a todos os paladares, mas também têm foco nas apresentações marcantes:

Chorizo uruguaio sobre mix de grãos e cereais envolvido em molho de funghi e cogumelos Paris; Pirarucu braseado em folha de bananeira sobre polenta trufada e um inusitado couli de açaí; Canjiquinha feita com costelinha braseada desossada e pururucada;e Bobó de camarão servido com espetinho de camarões braseados sobre o creme de macaxeira e farofa de castanhas e rapadura.

Para as sobremesas:

Brigadeiro de bacon, favos cítricos e flor de sal Cake de mandioca, requeijão e calda quente de coco Bolo de banana defumado com especiarias e servido com caramelo de amendoim Pain Perdu, a tradicional torrada francesa, tostada na chapa com manteiga de garrafa, servida com Barbecue de Goiabada

Para os veganos, “Risoto” Vegan ao Funghi – Mix de Grãos Nobres (Arrozes vermelho, negro e selvagem. Quinoa, Trigo sarraceno, Cevadinha, Triticale, Algas, Aveia, Centeio, Linhaça dourada e Castanha) servido com Panc do dia (taioba/ora pro nobis/mostarda/bertalha) e, na pegada vegetariana, Polenta Trufada, Parmesão, Tartare de tomate e manjericão e Panc do dia (taioba/ ora pro nobis/mostarda/bertalha/etc).

Serviço

Wine Sounds

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 1 Lote 07 – Asa Sul (Assefe)

Instagram: @winesoundsbrasil

App: winesounds.app (gratuito na Play Store ou Apple Store)

Villa Gourmet – Uma vila colonial estilo Campos do Jordão bem aqui no Pontão

Se alguém estiver com problemas para concluir obras e reformas, melhor correr atrás da equipe responsável pela construção da Villa Gourmet. Em 21 dias, os caras conseguiram subir uma mini Campos do Jordão dentro do Pontão.

Sério, é entrar e se transportar em meio às ‘casinhas’ de estilo colonial, onde cada restaurante oferece seus pratos e petiscos. O chão de paralelepípedos é absolutamente surpreendente! Perfeitinho e também ajuda a mulherada de salto. Uma pequena fonte cenográfica, trucks de pipoca e cachorro quente, uma brinquedoteca bem ampla, além de um palco e espaço para ver shows em pé, casaram muito bem com a concepção de uma pequena vila.

Uma vila onde é possível saborear a comida de nove das melhores casas brasilienses, resultado de uma curadoria excelente pela enóloga e jornalista, Adriana Nasser, da 70mil Assessoria.

CHCG Casa de Carnes ofereceu um petisco de salsichão alemão com mostarda, que estava delicioso e um ancho de Black Angus perfeito. A pizza “da casa” (Pizzaria da Villa) ltambém vale a pena, com sua massa fininha. A Raclette com legumes ou no hambúrguer da Swiss Gourmet é pura perdição e o canelone de burrata e goiabada do Petrarca Cucina foram alguns dos meus preferidos.

Aplausos em separado para o carreteiro do Boechat Charcutaria, belamente temperado e “molhadinho”, e para o Arancini de filé mignon (42,00/porção) e grana padano e o risoto de aspargos com linguicinha defumada e camarões crocantes (82,00), do Chef Thiago Paraíso, que está na operação com o Saveur Bistrô.

Ainda oferecem suas delícias o Chez L’Ami, Ateliê Mãe & Filha e Duck Bill, além das estações de bebida da Beefeater e vinhos Del Maipo.

Evento mais que indicado! De 19 de julho a 02 de outubro, sempre de terça a domingo, sendo que de terça a quinta, é possível entrar gratuitamente no espaço no horário de almoço e aproveitar os menus que terão opções executivas. Perfeito para um almoço de trabalho diferentão.

A partir das 17h, é cobrado couvert artístico das atrações musicais, no valor de R$ 30,00 por pessoa, sendo que crianças até 12 anos, não pagam.

Serviço

Villa Gourmet

SHIS QL 10, Pontão do Lago Sul

Instagram: @villagourmetbr

Cardápio completo: https://villagourmet.entregueja.com.br/home