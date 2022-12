Vencer não é preciso, confraternizar, é

Depois da decepção com o futebol, ainda dá tempo de retomar os encontros mais informais, com amigos e colegas de trabalho. Afinal, a cultura da ‘confra’ reúne conversa e muita comida boa

Às vezes, o foco é o local, às vezes, é a bebida, mas todo mundo que marca um encontro de fim de ano com os amigos espera uma boa comida. Por isso, fiz um pequeno compilado de onde se reunir para celebrar o fim de 2022.

Santé 13 e Santé Lago

Dois dos restaurantes mais charmosos da capital, o Santé 13 (413 Norte) e o Santé Lago (orla da Ponte JK) são cenários ideais para aquele momento de união e de descontração com amigos e colegas! Eu aposto no Rooftop do Santé Lago para um encontro inesquecível, mas o Santé 13, na Asa Norte, carrega um charme na sua varanda tão irresistível quanto. As casas oferecem pacotes que podem ser negociados no momento da reserva, a depender do estilo e da quantidade de pessoas.

Uma das sugestões de pacote das casas apresenta, por exemplo, a salada de folhas com mostarda e mel, coberta com parmesão, ou o Arancini, bolinho de risoto com funghi, recheados com queijo e servidos com geleia de tomate verde, como entradas. Como principais, o Poivre tradicional, com filé mignon temperado com pimenta verde, servido com purê de batata rústica e crocante de coalho, ou o Salmão 5 Ervas, salmão grelhado ao molho 5 ervas com risoto de limão siciliano, além do Yuca, nhoque de mandioca salteado ao pesto sem lactose, com trio de cogumelos e refogado de abobrinha e tomates. De sobremesa, o Banoffee da Tânea ou o Brownie da Popó, com calda amanteigada de doce de leite, sorvete de baunilha e crocante de nozes.

Serviço

Setor de clubes Esportivos Sul, Trecho 2 – Orla da Ponte JK

Telefone: (61) 2099-2461

@santelago

CLN 413 Bloco A Loja 40

Telefone: (61) 3037-2132

@sante13

Foto: Davi Freitas/Divulgação

Don Romano

A casa oferece ofertas especiais para grupos acima de 10 pessoas com eventos de até três horas, como rodízio de pizza exclusivo, a partir de R$ 86 por pessoa. Se a intenção é um almoço, o restaurante conta com menu de entrada, prato principal e sobremesa, a partir de R$ 80 por pessoa. O menu é montado de acordo com os desejos dos clientes.

E se a ideia é curtir a noite, um jantar harmonizado com vinho, servido em três etapas, com burrata com tomatinhos confitados + Gnocchi da Mama + semifredo, harmonizado com vinhos italianos, por exemplo, sai a partir de R$ 135 por pessoa.

Todos os pacotes incluem bebidas não alcoólicas. Para opções que incluem chope e drinques, a casa preparou preços especiais para um incrível happy hour, com criações autorais e clássicas. Valores sob consulta.

Serviço

QI 11 do Lago Sul;

CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte;

Águas Claras (apenas delivery)

Telefones: (61) 3248-0078 (Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte); e 3435-4030 (Águas Claras)

@donromanopizzaria

Foto: Divulgação

Bar Brasília

Um cardápio repleto de petiscos para compartilhar, incluindo Porchetta à Pururuca (R$ 50); Queijo Puxa Puxa meia cura, empanado (R$ 54) e Canoli de carne de panela (R$ 39). Para acompanhar, drinks à base de cachaça e chopp gelado. O buffet de feijoada aos sábados, pode ser uma boa opção de ‘cada um paga o seu’ (R$ 69/pessoa).

As vantagens da casa incluem desconto no estacionamento e horário bem flexível para fechar, já que a área não é residencial.

Serviço

Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek – Área externa, Praça Pick Up

61 98167-0041

@barbrasilia_

Foto: Lulu Peters

Sagrado Mar

A casa de frutos do mar, do aclamado Chef Espinoza, tem duas vertentes excelentes para uma confraternização.

A galera que ama o happy hour, que oferece preços bem especiais, de terça-feira a sábado, das 18h às 20h, com chope Stella Artois por R$ 7,50; drinks com gin, por R$ 19,50 e Moscow Mule por R$ 19,80.

Para acompanhar, Frutos do Mar fritos ao valor de R$ 69,00; Carpaccio de Polvo por R$ 73,50 e Ostras em Tempurá a partir de R$ 22,50 (duas unidades). Já provei tudo e recomendo muito!

Outra opção para uma confra mais sofisticada, é o menu degustação fixo da casa! São oito etapas (o que é muito farto!), disponíveis no almoço e no jantar.

O menu sem harmonização custa R$ 160,00 por pessoa e com harmonização Vinhos SA, R$ 260,00! É um preço fixo para comer Ostras Frescas com molho de curry, crocante de coco e crispy de bacon harmonizadas com Valdemiz Brut Rosé; Hot-shrimp de camarões, molho tártaro e chips de batata, harmonizado com Valdemiz Brut Rosé; Salada de Polvo e romesco cítrico, harmonizada com Cava Castelfino Brut; Brusqueta de salmão defumado com cream cheese apimentado, harmonizada com Cava Castelfino Brut; Polvo na brasa com capellini cítrico harmonizado com Quereu Sauvignon Blanc; Arroz cremoso de mexilhões e molho cítrico com crocante de amêndoas harmonizado com Codici Rosato di Puglia; Peixe do dia com molho de moqueca e camarões, acompanhado de purê de banana da terra harmonizado com El Payador Pinot Noir; e Sopa de chocolate branco com frutas vermelhas e granita de framboesa harmonizada com Encostas do Peso Moscatel do Douro.

Serviço

SHIS QI 17, bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 99197-1287 (whatsapp)

@sagradomarrestaurante

Fotos: Divulgação