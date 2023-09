Seja sagaz na hora de comer fora: vá de happy hour

Aprenda a ter um ‘primeiro encontro’ com aquele restaurante que te atiça a curiosidade

Um dos maiores problemas de se trabalhar escrevendo sobre comida é que as experiências são, via de regra, muito voláteis e subjetivas. Minha experiência positiva pode ser péssima para outra pessoa no mesmo lugar, mas num dia diferente, hora diferente e com um prato diferente. Por isso, aprenda a ser sagaz na hora de apostar num restaurante.

Se pararmos para pensar, ninguém vai a um primeiro encontro com um anel de noivado no bolso, não é mesmo? Mesmo se a pessoa tiver uma excelente aparência, boa reputação nas mídias sociais e fotografias atraentes, a química não é garantida. “Ficha boa” não é sinônimo de namoro certo.

O mesmo acontece com restaurantes. Às vezes, estamos tão ansiosos para achar um local para chamar de “nosso”, onde o garçom te arruma uma mesa boa e você sabe o nome do gerente, que chegamos na primeira visita com uma expectativa idealizada, que ignora todas as limitações, não só do estabelecimento, mas do mercado da cidade como um todo.

Ao depositar toda sua esperança e dinheiro no atendimento, no couvert, na entrada, na música ambiente, na decoração, nos pratos principais mais diferentes, no vinho, no drink, na sobremesa, enfim, mal dá para saber se a experiência falhou mesmo ou se você só chegou querendo casar enquanto estava ainda no primeiro encontro.

Então, minha proposta é: seja sagaz. Tenha autoestima e jogo de cintura para modular sua expectativa sobre o serviço gastronômico de um lugar. Apesar de eu sempre indicar o menu executivo, hoje penso que a melhor análise vem do Happy Hour!

Foto: Lulu Peters

Happy hour em um restaurante chique também? Sim! A maioria das casas abre às 19h, e são justamente os restaurantes mais chiques que têm os serviços mais completos, com cartas de vinho e de drink, entradas individuais e para compartilhar, além, é claro, do menu principal.

Primeiro, você não precisa nem de companhia. Ninguém vai julgar alguém que sai do trabalho e vai direto se presentear com uma parada rápida num estabelecimento de alto nível. Aliás, acho isso chiquérrimo. Chique e seguro, pois as entradas, é claro, são os itens mais “baratos” num cardápio (salvo algumas exceções) e uma ótima referência para o nível de qualidade e de fartura da comida do local. Afinal, quem não faz um bom petisco, dificilmente vai fazer um bom prato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro indicador excepcional do happy hour é tanto a amplitude e variedade da carta de vinhos, quanto – e principalmente – a carta de drinks. Afinal, a arte da coquetelaria é uma química muito precisa. Uma casa que arrasa num Negroni ou num Dry Martini certamente vai mandar bem em outros aspectos.

Se não houver um serviço completo de coquetelaria, vale bisbilhotar com calma a carta de vinhos, checar se atende vários bolsos e gostos.

Com um primeiro encontro desses, vai ser muito mais fácil avaliar se deve ou não haver um segundo. E aqui vão sugestões específicas para você testar uma casa:

Cozze

Happy hour com mexilhões ao bisque (é MUITO farto) por R$ 89 mais um drink clássico, tipo Dry Martini (R$ 45), se estiver frio, ou o Cozze, drink autoral da casa, muito refrescante, se estiver calor. Vá com um(a) amigo(a), nada de paquera, porque não é fácil manter a classe comendo mexilhões ao molho, mas vale cada mancha na mesa!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lago Restaurante

Happy hour com comida chinesa em um dos restaurantes mais chiques da cidade? Sim! Principalmente porque o Lago tem um balcão, específico para quem quer sentar sozinho ou com uma companhia única. As entradas de inspiração asiática do novo cardápio chinês estão com preços temporários e mais acessíveis que o normal (de R$ 21 a R$ 100)! Peça harumaki de lagosta com molho secreto (R$ 49/2 unidades) ou chicken satay (R$ 28/2 unidades) com um drink e seja feliz.

Restaurante Térreo (BHotel)

Além do ambiente lindo e serviço excelente, o Térreo do BHotel pode assustar pelo preço dos pratos principais, além da aura de sofisticação, mas compensa pelo atendimento acolhedor, pelas “baias” que garantem privacidade e entradas divinas e pela consultoria minuciosa do premiado Chef Lênin Palhan, que são a desculpa perfeita para um primeiro encontro com o restaurante. Eu fiquei encantada e acabei comendo só elas, acompanhada de um Vesper Martini impecável! O tartare de beterraba me surpreendeu demais, com picles sementes de mostarda, iogurte artesanal de kefir e queijo de cabra (R$ 70). Serve duas pessoas, como entrada e é uma explosão de sabores. E, cara, a Canjiquinha com costelinha desfiada, creme de milho e ovo perfeito (R$ 45!) é um verdadeiro prato principal, de tão farta. Uma delícia!

Piselli

Outro lugar que faz parte do grupo mais chique e caro da cidade. Ao invés de mergulhar de cabeça, com a expectativa lá no alto, que tal comer uma das entradas mais inusitadas e deliciosas, que é o figo ao forno recheado de gorgonzola dolce envolto em presunto de Parma e aceto balsâmico (R$ 62/1 unidade) e tomar um Brasiliano, feito com cachaça local, redução de maracujá com cumarú, limão e manjericão (R$ 45)?

E aí? Que tal ir com mais calma a locais que te atiçam a curiosidade? O relacionamento saudável começa com a vontade de conhecer e não com a vontade de ter sua expectativa atendida, concorda?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviços

Cozze Mediterrâneo

SHIS QI 9 BL A Loja 12, 18 e 24 – Lago Sul

Telefone: (61) 3532-4296

www.instagram.com/cozzemediterraneo

Lago Restaurante

SHIS QI 05, Comércio Local

Telefone: (61) 3553-9078

www.instagram.com/lagorestaurante

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Térreo Restaurante

SHN Quadra 5, B Hotel, ao lado da Torre de TV

Telefone: (61) 3962-2000

www.instagram.com/bhotelbrasilia/

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Piselli

SHIN QI C.A 4 Shopping Iguatemi, Térreo – Lago Norte – DF

Telefone: 61 99913-7190

www.instagram.com/restaurantepisellibrasilia/