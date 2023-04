Esqueça a ideia de que o sanduíche é típico dos Estados Unidos. Várias receitas são bem populares em diversos países. Por isso, pode anotar quatro opções deliciosas de sanduíches que não são hambúrgueres

Apesar da obsessão brasiliense pelo hambúrguer, a verdade é que o sanduíche – do inglês, Sandwich, nome do Lord inglês que leva crédito pelo produto – é uma mão na roda e uma infinitude de possibilidades e sabores.

Para quem não sabe, reza a lenda que o tal do Lord Sandwich era viciado em jogo de carteado e, por isso, pediu ao seu cozinheiro que desse um jeito de fazer com que ele conseguisse comer sua refeição sem talheres, para conseguir continuar jogando. Dito e feito, o esperto cozinheiro colocou rosbife dentro de um pão e, voilá, uma das comidas mais consumidas no mundo todo veio à vida.

Literalmente, uma refeição presa no pão.

E pode esquecer a ideia de que o sanduíche, de maneira geral, é típico dos Estados Unidos! Várias receitas são bem populares em diversos países, incluindo os asiáticos.

Por isso, podem anotar quatro opções deliciosas de sanduíches que não são hambúrgueres:

Banh Mi

No Vietnam é possível encontrar centenas de carrinhos de rua servindo o famoso sanduíche. Consumido muito como um café da manhã reforçado, a receita surgiu depois da invasão francesa ao país, o que acabou introduzindo na dieta local a famosa baguete.

Um pão bem fresquinho, vegetais ralados ou bem finos, também frescos e crocantes, além de combinações que podem incluir frango, carne suína ou patês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aqui em Brasília, o restaurante Same Same oferece no cardápio versões com barriga de porco – minha preferida – frango desfiado, carne em tiras ou com tofu, para vegetarianos, sempre combinados com a baguete recheada com pepino, picles de nabo e cenoura e molho especial (maionese asiática + sriracha).

Preços, na última consulta disponível, estavam entre R$ 29,00 e R$ 35,00.

Same Same

SCLRN 711 bloco E, loja 59, Asa Norte

Telefone: (61)3546-9125

SHIS QL 10, LOTE 1/30, Pontão, Lago Sul

TEL +55(61)3541-0020

Av. Jequitiba, lote 585, loja 02, Águas Claras

Telefone: (61)3522-8076

@restaurantesamesame/

Foto: Lulu Peters

Katsu Sando

Outra opção que eu adoro de paixão – porque amo quase tudo que tem influência ou origem japonesa. O “Katsu” vem de “tonkatsu” que é o filé suíno empanado, muito popular no Japão, compondo o famoso “prato feito” japonês, chamado de teishoku.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Le Birosque, restaurante que aposta na carne suína e tem a melhor porchetta da cidade, faz o sanduíche com copa lombo, coleslaw de repolho e maionese de wasabi, molho tonkatsu agridoce e picles, no pão de forma fofinho (R$36,00).

Para quem preferir um delivery, o Sandô também faz um Katsu Sando bem gostoso, com pão da casa, 120g de costelinha empanada e temperada com gengibre, sal, cebola e alho, molho de maionese japonesa com mostarda dijon, repolho picado e picles (R$29,70). A receita também pode ser com frango empanado ao invés da costela (R$26,70) ou com carne bovina e blend de queijos na versão “prensadinha” (R$19,70).

Le Birosque

CLS 408 BL D LOJA 1 – Asa Sul

Telefone: (61) 3526-9286

@lebirosque/

Sandô

@sandobsb/

Menu completo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Le Birosque. Foto: Lulu Peters Le Birosque. Foto: Lulu Peters Sandô. Foto: Lulu Peters Sandô. Foto: Lulu Peters

Pulled Pork

A Castália já é a padaria do meu coração, mas a loja da Asa sul tem opções muito saborosas para lanches e refeições de maior sustância. Na ala dos sanduíches, todos me agradam, incluindo o Pastrami da casa no pão de centeio, com picles, endro e mostarda da casa e Dijon (R$ 38,00).

Mas o pão brioche de hambúrguer é sensacional demais, ainda mais recheado com porco desfiado, coleslaw feito com iogurte e ketchup artesanal da casa que tem um toque agridoce (R$ 32,00).

As opções vegetarianas, como falafel e homus no pão Pita com salada de rebolo e hortelã (R$ 30,00) ou muçarela e Gruyère com chutney de tomate e tomilho (R$ 32,00) também são imperdíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Castália

CLS 304 Bloco B Lojas 02/04 – Asa Sul

Telefone: (61) 3224-2765

@castaliartesanal/

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fotos: Lulu Peters

Mortadela

Impossível falar de sanduíche sem lembrar da famosa iguaria paulistana, que é o sanduíche de mortadela do Mercado Municipal de São Paulo!!! A quantidade indecente de mortadela só é superada pela precisão do corte, fininho, acumulado dentro do pão francês com queijo derretido.

Eita, até salivei! O Tudo do Porco, que fica dentro do Mané Mercado, trabalha com frios de altíssimo nível, além de pratos executivos de pegada regional e criações sazonais.

O Mercadão é simplesmente um primor feito com pão francês muito fresco, 300g da mortadela mais fininha e saborosa, além de 100g de queijo prato untuoso (50,00).

A casa também tem outras opções, como mortadela da focaccia e o Bocadillo Jamón (48,00), feito com presunto cru espanhol com 15 meses de maturação, baguete da casa, molho tumaca, rúcula, muçarela de búfala e pesto de pistache.

E aí? Gostaram? Façam suas apostas e comentem no instagram sobre os sanduíches que provaram!

Tudo do Porco

Mané Mercado – Ao Lado do Estádio Mané Garrincha Brasília-DF

Email: [email protected]

@tudodoporco/