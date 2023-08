Restaurant Week 2023: quatro opções no estilo “bom, farto e barato”

A 28ª edição da Restaurant Week, que vai até 3 de setembro, dividiu os menus em categorias que vão de padrão a diamante. Como muitos bolsos ainda estão apertados, selecionei e testei quatro ótimas dicas para o festival, com pratos fartos e preços acessíveis

Antes de mais nada, vamos lembrar que o custo de vida continua bastante alto, então, quando falamos que algo é “bom e barato”, entendemos que não deixa de ser inacessível para muitos.

Por outro lado, insumos e fornecimento também têm pesado no sustento dos restaurantes, então, para esta coluna, apostei em casas com menu Plus+, que fica em R$ 68,90 para o almoço e R$ 78,90 para o jantar, o que é bastante razoável, principalmente, considerando a qualidade e a fartura dos menus que escolhi. “Caneta” na mão e vamos lá!

Fred Restaurante

Uma prova viva de que “clássico é clássico e vice-versa” e que “em time que está ganhando, não se mexe”. O Fred é um ícone de estabilidade na cidade, motivo pelo qual hordas de frequentadores têm a casa como referência para almoços e jantares de trabalho.

Foto: Lulu Peters

Mas, calma, nem só de picadinho de negócios vive o Fred. O menu da Restaurant Week é um dos mais fartos e saborosos, atualmente.

Foto: Lulu Peters

Sugiro ir de carpaccio de entrada, que tá bem mais apetitoso que a saladinha, confesso. Para os principais, as opções são: Misto Alemão, com lascas de joelho defumado (clássico alemão, eisbein), com com salsichões alemães fatiados acompanhados de um excelente chucrute com tempero especial da casa e batatas sauté, perfeito para amantes de culinária alemã. Filé a Diana, bem tradicional na casa, feito com filé mignon grelhado e flambado, servido ao molho roti com presunto, ervilhas, champignon e creme de leite e arroz regado ao próprio molho, tudo muito saboroso. E a Língua à Boêmia – que eu amei de paixão – preparada em finas fatias em molho roti com champignon, acompanhado de purê de batata e arroz branco, super bem temperada, macia na medida, enfim, impecável.

Foto: Lulu Peters

Agora, no menu do jantar (às vezes a casa libera no almoço, mas o preço é do jantar. Vale checar na hora com o garçom), a Truta à Moda da Alemã é um escândalo! O filé de Truta cozida e grelhada com molho de amêndoas, champignon e alcaparras, servida com batata sauté e creme de espinafre está um festival de texturas e sabores, com aquele toque alemão que me remeteu até ao saudoso Fritz. Pedida das mais indicadas, junto com a Língua.

De sobremesa, o brownie tá super cremoso, quase um fudge (bolo popular americano, de chocolate e cremoso). Uma visita com garantia de sucesso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

CLS 405

@fredrestaurante

Authoral

Um dos meus restaurantes favoritos, sempre na minha lista de excelente custo/benefício, o Authoral é parada obrigatória na Restaurant Week.

A entrada de mini hambúrguer suíno, com provolone e muçarela derretidos no pão brioche com coleslaw de maionese de leite, alho e mostarda, acabou arrasando a saladinha de folhas frescas com cebola roxa, rabanete e tomate assado em redução de aceto balsâmico com manjericão, mesmo ela estando muito gostosa.

Foto: Lulu Peters

Para principais, acabei dispensando o arroz meloso de moela cozida com cerveja preta, couve-manteiga, pimenta-de-cheiro e ovo estalado, só porque tinha comido moela 2 vezes esta semana, e apostei no Curry verde tailandês de camarão com legumes, abacaxi e amendoim servido com arroz e farofa de coco tostado. À primeira vista, fiquei com medo do prato ser “fraco”, mas, de novo, quanto sabor e textura! Que combinação deliciosa, perfeita para fãs de comida asiática, apesar de não ter sentido o abacaxi com intensidade. Para paladares mais tradicionais, o Polpetone de frango à milanesa gratinado com queijo e molho de tomate, servido com penne ao molho quatro queijos, também é uma ótima pedida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Lulu Peters

Para sobremesa, fomos de Banana assada com calda de doce de leite, crumble e sorvete de canela, que estava uma delícia, até porque a casa sempre serve um sorvete excelente. Quem não gostar, pode apostar no Copinho de frutas com chantilly de mel, amêndoas laminadas e casquinha de harumaki.

Serviço

CLS 302

@authoral

Tudo do Porco

Eu amo um lugar… afinal, o que o Tudo do Porco consegue fazer em 15m² dentro do Mané Mercado, com uma das propostas únicas lá dentro (acho que é o único especializado em carne de porco e com empório de embutidos), é de impressionar.

Uma cozinha simples, mais focada na execução do que naquela explicação sobre o conceito do prato, sabe? Tanto que oferece um menu com uma opção única de entrada, principal e sobremesa. É pegar ou largar, e vale pegar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com todo respeito à diversidade de gêneros e posicionamentos quanto a eles, o prato é tão farto que acho super indicado a homens famintos. O que é quase meu caso, já que consegui comer tudo.

Foto: Lulu Peters

A saladinha de alface americana, com presunto cru e aceto balsâmico estava tão simples e tão saborosa! Seguida do Prime Rib suíno, com arroz cremoso, farofa crocante e bacon, com a carne no ponto certinho, belíssima apresentação, e um caldinho que ajudou a manter a cremosidade do arroz. Para o meu paladar, valia uma pitada a mais de sal no arroz, o que pode ser feito à mesa.

Foto: Lulu Peters

Para sobremesa, um pecaminoso brownie de bacon com caramelo e fechou um dos menus mais fartos que provei.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Lulu Peters

Serviço

Mané Mercado, ao lado do Estádio Nacional

@tudodoporco

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nonna Augusta

Queridinho do meu coração, sempre gostei das propostas do Nonna na Restaurant Week e, surpreendentemente, várias vezes fiquei no prato vegetariano, sempre mais interessante do que a maioria das outras propostas de outras casas.

Considerando que eles têm um centro de produção, é garantido que praticamente 100% do que se come lá seja feito artesanalmente, como as massas, os molhos e mesmo os pães.

Foto: Lulu Peters

As entradas foram acirradas, com mini mussarela de búfala, tomate confitado, pesto de manjericão acompanhado de torradas e o Arancini de ragu de carne, que estava impecavelmente cremoso e temperado. Escolher o principal também foi difícil, com Pappardelle ao ragu de linguiça caipira defumada e linguiça de pernil; Filé de pescada grelhada ao molho bechamel com banana-da-terra gratinada com parmesão, com arroz com legumes e batata chips da casa; Lasanha de bacalhau ao molho bechamel gratinada com parmesão; ou Duo de Ravióli de cogumelos frescos e funghi e de cebola caramelizada e queijo de cabra, salteado na manteiga com ervas, que é o prato vegetariano e estava belíssimo.

Acabei indo com um prato do jantar (o Nonna, via de regra, libera também, respeitando os preços), o Sorrentino, que é um Ravióli de ragu de ossobuco na massa de espinafre ao molho Pomodoro. Como a casa arrasa quando o quesito é ossobuco e outras carnes de panela, viu?!

Ainda são opções do jantar: Risoto de Pato confitado com tangerina; Risoto de Cordeiro com crisp de alho poró; e Filé com crosta de cogumelos frescos acompanhado de Gnocchi de batata ao molho de parmesão.

A casa ainda oferece sobremesas bem variadas, que são Sorvete de manga e maracujá (sem açúcar, sem lactose) com calda de laranja e finalizada com Waffer ( Vegano); Affogato, feito com café, sorvete de creme e licor de Amarula; Creme de cupuaçu com ganache de chocolate meio amargo; e Banoffee da Nonna, no copinho, com crosta de biscoito , creme de doce de leite e doce de banana com canela.

Ah, quem mostrar que segue o meu perfil no Instagram (@lulupeters_), ganha uma taça de espumante da vinícola Vaccaro, de welcome drink, viu?? Válido apenas durante o festival, para pedidos de almoço ou jantar do menu da Restaurant Week.

PS: a loja do Guará não está participando, apenas a da Asa Norte.

Serviço

CLN 413

Telefone: (61) 3964-5999

@nonnaaugusta