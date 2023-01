Quem gosta de carne crua? – Melhor de 3 de Steak Tartare

Não apenas carne, mas gema de ovo crua também!!! Essa é a base do Steak Tartare, já bem presente em vários cardápios da cidade. Escolhi três locais para experimentar

A origem pode ser incerta, mas as lendas se concentram no grupo étnico turcomano, Tártaros, existente no início do século XX, cujas viagens a cavalo os levaram a “guardar” a carne de caça sob as selas, para que ficassem mais macias, para serem picadas, temperadas e consumidas posteriormente.

E mesmo que há quem diga que esse processo também foi levado para a cidade de Hamburgo, na Alemanha, onde essa carne amaciada e picada viraria hambúrguer, certamente foram os franceses que disseminaram a receita do Steak Tartare pelo mundo.

Em que pese haver alguns critérios básicos para a execução deste prato, servido por aqui mais como entrada, a verdade é que há sempre uma licença poético-gastronômica para que cada Chef faça as alterações que quiser.

Assim, temos como o básico: filé mignon fresco, cortado à ponta de faca, temperado e com algum toque de acidez. Servido com ou sem uma gema mole de ovo e acompanhado de fritas ou torradinhas.

Eu AMO Steak Tartare. Para quem nunca se imaginou comendo carne crua – sim, ela fica crua – vale começar com o carpaccio até chegar no tartare. As casas selecionadas no Melhor de 3 de hoje são todas excepcionais, já super sedimentadas na cidade: Fred Restaurante; Aroma por Ronny Peterson; e Grand Cru. As receitas são bem diferentes entre elas, então, vamos lá?

Fred Restaurante

Um verdadeiro clássico brasiliense, o Fred foi inaugurado em 1991 e até hoje tem fregueses muito fiéis ao seu prato mais famoso: o picadinho.

Apesar do carro chefe ser bem brasileiro, a casa tem um cardápio essencialmente de comidas alemãs, como salsichão, chucrute, eisbein – que é o famoso joelho de porco – e até goulash.

O couvert da casa (R$ 34), também muito famoso, é composto por patê de fígado, queijo parmesão, cebola em conserva especial da casa, manteiga sem sal e cesta de torradas simples e com alho e ervas.

A invasão francesa ao cardápio ficou por conta de pratos como o Filé Café de Paris, preparado com manteiga “Maitre Hotel” à base de ervas finas e acompanhado de arroz com brócolis e o Filé ao Poivre Vert, grelhado e flambado, coberto por delicado molho de pimenta verde, servido com talharim tricolore na manteiga (ambos R$ 79/individual); além, é claro, do Tartare de Filé (R$ 87).

O prato é muito farto, uma quantidade bem considerável de carne (280g, aproximadamente, mas pareceu mais) e o mais legal é que é preparado à mesa, bem na frente do cliente. Não preciso dizer que é um espetáculo para qualquer um que curta gastronomia, né?

Filé mignon finamente picado, tão finamente que questionei se era feito na faca e, realmente, é! Chega à mesa para ser misturado aos temperos previamente macerados – o que faz muita diferença! Anchova, alcaparra, salsinha, alho poró, pimenta verde, mostarda, cebola, especiarias, conhaque e, ao final, misturado à gema de ovo crua, como manda o figurino tradicional.

A apresentação, confesso, não faz jus à qualidade da comida e do espetáculo, já que é servido espalhado no prato, mesmo. Mas, mesmo assim, que sabor!!! Com simples torradinhas para acompanhar e é possível sentir o frescor da carne, os temperos, enfim, tudo que faz o Steak Tartare conquistar carnívoros e comilões ao redor do mundo.

Dica extra: a casa sempre tem um vinho do mês, de preço super justo. O Tartare foi harmonizado com um tinto português de R$ 79 e ficou perfeito! Mérito do sommelier do Fred.

Serviço

Fred Restaurante

CLS 405 BL B Loja 10 Asa Sul

Telefone: (61) 3443-1450

Fotos: Lulu Peters

Aroma

Dos três restaurantes avaliados, o Aroma é o mais recente, inaugurado em 2019, pouco antes de ter que enfrentar o fechamento de portas em 2020 por conta da pandemia. Ainda bem que a experiência do Chef e proprietário em casas como os queridinhos Gero e À Mano fez com que a casa voltasse ao movimento muito bem frequentada.

O cardápio é mais contemporâneo e inovador, com uma linha bem autoral que foi em cheio ao Steak Tartare (R$ 82) da casa. E que Tartare, gente.

Estou falando de uma apresentação única, em que o filé, devidamente picado, vem servido numa base de crocante de tapioca, super leve, com um ovo de codorna com gema gelatinosa em cima.

Fica difícil até explicar a complexidade harmônica dos sabores. Os temperos estavam lá, com toques de acidez, sal e um quê muito equilibrado de azeite trufado. Tudo casou e parecia que cada ingrediente elevava o nível e o sabor do outro. Uma verdadeira demonstração de talento do Chef.

Serviço

Aroma Brasília

CLS 407 BL A LJ 34 – Asa Sul

Telefone: (61) 99599-1546

Foto: Lulu Peters Foto: Divulgação Foto: Lulu Peters

Grand Cru

Assim como o Fred, o Grand Cru tem uma áurea mais tradicional, masculina, até. O local é suntuoso, com belíssimas poltronas de couro, mesas rústicas, além de prateleiras e prateleiras de vinho, afinal, a casa começou sua jornada como confraria e adega.

O menu também se mantém em clássicos contemporâneos, com massas, como o Pappardelle com ragu de cordeiro braseado e cogumelos; passando pelo Lombo de bacalhau confitado com batata ao murro, ovo caipira, pimentões e cebola no azeite e alho confitado; até chegar na opção vegetariana nada preguiçosa de Curry de legumes, arroz de jasmim, cogumelos, palmito fresco, vagens, cenoura e abobrinha tostados, leite de coco fresco feito na casa, maçã verde e amêndoas.

Agora, o Steak Tartare (R$ 64), servido como entrada, foi dos mais completos, na minha opinião, e com excelente custo/benefício.

Apresentação clássica, servido já “montado” no prato, com a gema em cima para ser finalizado pelo cliente à mesa. Achei o frescor dos temperos marcante, perfeito para o verão brasiliense que fica meio abafado. O filé finamente cortado em ponta de faca, temperado com molho inglês, mostarda, anchovas, pimentão e alcaparras, dando à acidez um nível mais elevado, o que eu amo!

Também achei vantagem poder ser servido com saladinha e torradas ou saladinha e fritas, o que faz o Tartare deles uma verdadeira refeição.

Fotos: Lulu Peters

Serviço

Grand Cru Brasília

SHIS QI 09/11 Bloco L Loja 06 – Lago Sul

Telefone: (61) 3368-6868

Ficam aí 3 dias incríveis do nosso quadrado para quem ama ou quem quer conhecer esse famoso prato!