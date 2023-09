Porco, cerveja e Trigo: Le Birosque começa nova trajetória na Asa Sul

Às vezes, quando um lugar que adoramos muda de ares, a gente fica com medo. Não é o caso do Le Birosque, que vai tomar a Asa Sul — não de assalto, mas de puro sabor e carinho gastronômico.

Já não é novidade para ninguém que eu tenho interesse tanto na comida quanto nas histórias relacionadas à gastronomia. Para mim, culinária é uma expressão cultural e social, portanto, ela não existe sem as pessoas que a criam e executam, mesmo que, no final, o importante seja o que chega à mesa.

É o caso do Chef Luís Trigo, cujo carisma, simpatia e modéstia, o fazem uma figura interessante e bem atípica no cenário atual de grandes personalidades que nem sempre entregam grande culinária. Com uma pegada que transita na linha bastante tênue entre uma comida de boteco (tão saborosa e bem executada) e toques perceptíveis de cuidado e sofisticação, o chef afirmou que acredita que comer fora não deve ser proibitivo. “Você tem que pagar as contas, mas tem que ter preço justo, preço adequado. As pessoas têm que conseguir sair para comer”, afirma.

Foto: Gui Teixeira, para Lulu Peters

Após angariar hordas de fãs de sua Porchetta, feita com a barriga do porco, perfeitamente recheada, temperada e purucada, é devido atribuir ao Le Birosque – sua proposta brinca justamente com sua especialidade, que é uma comida que quase seria de boteco, se não fosse pelo nível de excelência e sofisticação despretensiosa – uma ressuscitação do espaço Quituart, a cooperativa de quiosques gastronômicos familiares, que funciona no fim do Lago Norte.

O Chef não se faz de rogado ao dizer que atuar no Plano Piloto já era um sonho, mas confessa que a mudança se deu de maneira mais oportuna do que estratégica. Ao ser oferecido o espaço do antigo Parrilla Burger, na 408 Sul, o sócio Rodrigo Sanches pulou de cabeça com Trigo na nova empreitada.

Acho que ainda é possível melhorar um pouco a parte externa, da lateral da loja, onde falta um pouco de aconchego, mas o salão está muito legal, com o mobiliário bem “cara de antiquário”, assim como a parte externa de trás, que ainda carrega a vibe de boteco alto nível.

Foto: Gui Teixeira, para Lulu Peters

Meus elogios à comida de Luiz trigo podem parecer triviais, afinal, elogiar a refeição por ser bem feita, bem temperada e deixar claro o carinho no serviço prestado ao cliente deveria ser o padrão de todo e qualquer estabelecimento gastronômico, mas sabemos que não é bem assim.

Quem já amava o Le Birosque percebeu que era questão de tempo até a Quituart parecer menor que o talento do Chef.

Por isso, apesar da surpresa, fiquei muito feliz de verificar que o Le Birosque se mantém fiel a entregar a mais saborosa e acessível comida. É o caso do seu menu executivo, por R$ 52,90 (com sobremesa), que inclui um picadinho excepcional e um schnitzel impecável servido com batatas rústicas. O cardápio não é tão sucinto nem tão exagerado, mas inclui opções bem variadas, como a salada de burrata com pesto, massas e, meus preferidos, petiscos irresistíveis, como bolovo, trio de linguiças caipira, rosbife, etc. Tudo em porções fartas com aquele toque de família recebendo uma visita querida.

Foto: Gui Teixeira, para Lulu Peters

Como principal, a suculenta cotoleta suína à parmegiana servida com uma polenta cremosa com gorgonzola não consegue desagradar ninguém (R$ 76).

Do bolovo ao Katsu Sando, passando por todos os principais, o Le Birosque continua a encantar. E ao invés de vinho, meta uma cervejinha gelada que é bem a cara do lugar. Mas, é claro, há uma carta básica – que pode melhorar, ainda mais para o público da Asa Sul – e opções de drinks autorais.

Desejo, de coração, sucesso ao Chef Trigo e recomendo que você visite a casa para saber que eu não estou mentindo.

Serviço

Le Birosque

CLS 408 BL D LOJA 1 – Asa Sul

Telefone: (61) 3526-9286

@lebirosque/