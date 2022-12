Petiscos brazucas que não podem faltar na Copa

É muito legal que as casas façam petiscos inspirados nos adversários do Brasil na Copa, mas comida de boteco tradicional ainda é a melhor harmonização com futebol. Vamos ver uns clássicos?

Uma vez eu escrevi uma ode ao boteco, pois, gostando ou não, muita comida boa se originou de locais simples, onde a cerveja gelada acompanhava comidinhas “de vó”, mas em formato de petisco, para gente beliscar o dia ou a noite toda. Muita coisa mudou e até se gourmetizou – não necessariamente em sentido pejorativo – para atender novos paladares, mas se “clássico é clássico e vice-versa”, uma seleção bem tradicional de petiscos imbatíveis para fazer em casa ou comer na rua cai bem!

Torresmo

Uma paixão nacional, feita com a pele “pururucada” do porco. Comida quase como uma pipoca, o torresmo é a gordura que acompanha muito bem a cerveja, a cachaça e, acredite, o espumante. Eu, particularmente, prefiro a versão de barriga de porco, que tem uma carne a mais e não só a “casquinha”. Reza a lenda que o segredo é levar ao forno primeiro, para depois fritar.

Indicação da Lulu:

Torresmo de Barriga sensacional, servido inteiro do Le Birosque

Torresminho de Barriga, picadinho, quase uma pipoca do Commercial São Benedito

Torresmo São Benedito. Foto: Divulgação Torresmo Le Birosque. Foto: Divulgação

Croquete

Depois de sumir por anos das festinhas de aniversário, o croquete – às vezes, croqueta – “caiu pra cima” e reapareceu em alguns dos mais badalados cardápios. Uma mágica mistura de crocância por fora e suculência por dentro, o croquete é, definitivamente, um dos meus petiscos favoritos. Fácil de comer na farra e os recheios podem variar entre carne de panela, costela e até peixe!

Indicação da Lulu:

Croquete de carne cremosa com vinagrete de morango do Rota Leste

Croquete de Robalo do Bla’s

Croquete de costela desfiada com requeijão do Gato Preto Bar

Croque de bochecha suína do Xaman

Croquete do Gato Preto Bar. Foto: Divulgação Croquete do Rota Leste. Foto: Divulgação

Pastel

A versão individual pode ser uma verdadeira refeição, mas no formato menor, em porção para compartilhar, o pastel também é sucesso. Fácil de fazer em casa, com a massa pronta e o recheio, que pode ser super democrático, incluindo opções vegetarianas, carnívoras ou até mais sofisticadas, com queijos como Brie, o pastel tem um lugar no coração dos brasileiros.

Indicação da Lulu:

Pastel de Costela Bovina assada lentamente do Bar Brasília

Pastel de Brie com geleia artesanal de pimenta do Pinella

Mix de pastéis, incluindo calabresa com queijo da Rossoni

Pastel de Brie do Pinella. Foto: Lulu Peters Mix de pastéis Rossoni. Foto: Divulgação

Linguiça artesanal

Suculência e sabor fechadinhos numa cápsula, que, por ser só proteína, atrai o paladar de muita gente! A linguiça artesanal já atingiu patamares fabulosos, incluindo combinações com queijos, tomate seco e carnes variadas, mas as versões caipira e da cidade de Formiga/MG são as mais tradicionais. O bom é que pode ser comprada em casas especializadas para ser preparada, facilmente, em casa.

Indicação da Lulu:

A divina linguiça artesanal suína nos sabores jiló, pimenta biquinho ou tomate seco do Godofredo Bar

Linguicinha flambada na cachaça do Fora do Eixo lounge

Linguiça de Ancho do Fazenda Churrascada

Linguiça de ancho da Fazenda Churrascada. Foto: Lulu Peters Linguiça artesanal do Godofredo Bar. Foto: Divulgação