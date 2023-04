Para comer à vontade, parte 2: rodízios populares e sofisticados para ninguém botar defeito

Uma das minhas colunas mais lidas foi sobre rodízios e buffets liberados a um preço fixo. Agora, um apanhado bem variado garante um rodízio para cada gosto. Vamos ver as novas dicas?

Contexto Bar e Restaurante: buffet quente e frio com toque de sofisticação

Para quem gosta de um buffet mais leve do que pizza e sofisticado na medida, o recém-inaugurado Contexto, que fica no Setor de Clubes Sul, ao lado do clube Cota Mil, pode ser uma excelente opção.

Com um ambiente belíssimo, a casa oferece um happy hour na varanda, um jantar a dois ou até mesmo um almoço farto e gostoso entre amigos ou colegas de trabalho.

De terça a sexta, o buffet, assinado pelo renomado Chef Thiago Paraíso, inclui queijos, embutidos, saladas, carpaccio, petiscos, como bolinho de feijoada, dadinhos de tapioca e queijo coalho, além de farofa crocante e várias outras delícias.

O valor fixo de R$ 89,90 dá acesso livre tanto ao buffet frio quanto à estação quente, que oferece arroz, diferentes massas e carnes feitas na brasa, bem na frente do cliente. Aplausos para o ravioli de búfala com molho sugo caseiro e a picanha, que estava incrível!

Para acompanhar, drinks autorais super aprovados, além de opções de sodas e drinks sem álcool.

Apesar deste buffet só funcionar na hora do almoço, até a sexta, tem feijoada liberada aos sábados, por R$ 69,90 e Costelão e Cordeiro, também liberado, por R$ 89,90 aos domingos.

Para o happy hour e o jantar, o cardápio tem opções com preços bem diversificados nos petiscos e pratos à lá carte. Difícil não agradar alguém.

Contexto

SCES Trecho 02, ao lado do clube Cota Mil

Ter a qui: 12h às 15h e 17h a 0h

Sex e sáb: 12h a 01h | Dom: 12h a 0h

Faça a sua reserva no link

Fotos: Lulu Peters

Fornassa: de pizza a sushi

A casa, que já fazia sucesso em Águas Claras, muito infelizmente sofreu um revés inesperado, quando um incêndio completamente acidental destruiu as instalações, em junho do ano passado. Mas, assim como a Fênix, a Fornassa ressurgiu das cinzas e o ambiente está belíssimo, bem amplo e perfeito para aquele encontro familiar de qualidade.

Refrigerante, vinhos, cerveja e drinks para agradar todos os gostos, além de um buffet super completo, com pizzas da casa, que são bem gostosas, além de saladas, pratos quentes e sushi!

O serviço de massas e pizzas circula pelas mesas e gostei muito de sabores como a marguerita especial, pepperoni, além da “Da Roça”, com alho torrado, brócolis e bacon e Carbonara, com bacon e creme de leite.

As pizzas doces, certamente, deixaria para minhas filhas, que não resistem a uma pizza com chocolate, frutas e até marshmallow como cobertura!

Para quem não estiver empolgado para pizza, opções para montar uma salada, acompanhamentos variados e pratos como costelinha ao barbecue estão disponíveis também à vontade no buffet, que ainda tem uma parte dedicada a sushis e sashimi de salmão.

O rodízio custa, de segunda à quinta, R$69,90 por pessoa, e sábado, domingos e feriados, R$79,90 por pessoa!

A casa funciona todos os dias, mas apenas no jantar!

Fornassa

Qd. 301, Av. Parque de Águas Claras

https://www.instagram.com/fornassarestaurante/

Cardápio e reservas: linktr.ee/fornassarestaurante

Pizza Mar: pizza, camarão e muito mais

Conhecida pelo seu rodízio de pizzas, a casa Pizza Mar, em Sobradinho, ainda produz mais de 30 sabores de pizza para consumo à vontade, mas acabou incluindo várias outras comidas diferentes no pacote.

Camarão internacional, Lasanha de camarão, Paella, Sushi, Frango a passarinho e Mini Hambúrguer são apenas alguns dos pratos oferecidos que podem alterar conforme a semana, em face de questões de disponibilidade.

Com esse nível de variedade, é outra opção boa para grupos grandes e, principalmente, famílias com adolescentes famintos.

De domingo à quarta, o rodízio custa R$36,90, às quintas, R$ 34,90, e sexta, sábado e feriados, R$ 42,90, fazendo esta uma das opções mais baratas que eu conheço.

Crianças até 5 anos não pagam e, de 6 a 10 anos, pagam meia.

Pizza Mar

Quadra 12,Cl.12 – Sobradinho, na antiga loja da Pizzaria São Paulo

Telefone: (61) 3051-0300

Delivery 3550-7707

Whatsapp: 99903-2886

https://www.instagram.com/pizzamar.restaurante/

Foto: Divulgação

Geleia Burger: mini hambúrgueres e entradinhas

Com três estilos de burgers, molhos e acompanhamentos, o Geléia Burger faz a alegria da galera do “coma mais e coma mais”.

Um rodízio de mini burgers para os clientes se deliciarem à vontade, no valor de R$59,90 por pessoa, pelo prazo (de bom senso) de 3 horas.

Além dos hambúrgueres, preparados com ingredientes como bacon em tiras, cebola caramelizada, molho cheddar e a famosa maionese especial de alho, o rodízio garante ainda entradinhas que são a paixão do brasiliense, como coxinhas, mini quibes, batata chips, batata frisée e anéis de cebola; além de uma petisqueira com cheddar, bacon, farofa de bacon, cebola crispy, cebola caramelizada e maioneses artesanais do Geléia.

O serviço está disponível nas unidades do Sudoeste, Águas Claras, Santa Maria e Gama.

Recentemente, a opção também ficou disponível para delivery, no valor de R$119,90 e serve até 3 pessoas. Nessa versão, são 8 mini burgers, coxinhas, mini quibes, mini churros, anéis de cebola, batata chips, batata frisée, maionese, cheddar, bacon em tiras, farofa de bacon e cebola caramelizada. Os pedidos podem ser feitos pelo iFood.

Geleia Burger

Setor Central, Quadra 56 em frente ao lote 7/8 – Gama

Telefone: (61) 3272-8626

R. Alecrim, 6 – Águas Claras

CLSW 105 – Sudoeste Brasília

Telefone: (61) 3579-5922

Pedir: ifood.com.br

Confira o menu