Ostras e outras delícias no Sagrado Mar e no Vino!

Nesta coluna, trago duas dicas preciosas para quem curte frutos do mar e quer pagar preços justos

Sagrado Mar lança happy Hour com petiscos e drinks promocionais

Para quem tinha receio de ir ao Sagrado Mar devido ao selo “Chef Marcos Espinoza”, pode saber que a casa é uma das mais acessíveis do grupo. Isso porque ela promove desde menus executivos ao preço de R$ 69,90 até menus degustação que, apesar de mais caros, entregam muita comida e sabor, e, agora, graças a um Happy Hour perfeito para quem queria conhecer a casa.

No menu promocional, servido de terça a sábado, das 18h às 20h, é possível pedir drinks à base de gin, Moscow Mule e vinho tinto e branco em taça, por preços na faixa de R$ 19,50-20,00, sem contar chopp da Stella por R$ 7,50.

Até aí, tudo bem. Dependendo do tanto que você bebe, talvez até valha a pena pedir logo uma garrafa de vinho para dividir com alguém. Mas o menu, entretanto, é puro capricho e sabor, então, merece mais destaque, a começar pela dupla de mini sanduíches de ostra empanada (R$ 25/2un), com repolho roxo, alface e molho sriracha, servido num pão bem escuro. Achei sensacional, um sanduíche muito saboroso. Diferente, mas, ao mesmo tempo, muito leve e equilibrado.

O par de ostras frescas (R$ 18/2un), na verdade, vem coberto por um molho de ervas bem leve e refrescante, o que ajuda muito para quem não ama aquele gosto forte de mar que é comum das ostras.

Em seguida, o sucesso absoluto da mesa: tacos de camarão (R$ 29/2un), com tomate, pepino e guacamoles, feito com tortillas macias de milho. Realmente uma delícia, com o camarão em ponto perfeito e uma combinação que harmonizou muito bem!

A lambreta, para quem não sabe, é um marisco, tipo um mexilhão, porém menor e mais leve no sabor. Mas feita gratinada, com um toque de queijo e sal, hum… Que ‘marravilha’!!! (R$ 16/2un)

Por fim, dos petiscos servidos em dupla – vale a pena dividir, senão é muita coisa – o espetinho de polvo grelhado com abobrinha e pimentão vermelho ao molho cremoso de alho (R$ 29/2un) estava perfeito, com o polvo macio e a abobrinha mais al dente, do jeito que eu gosto.

Nesse ponto, eu já estava MUITO satisfeita. Porém, para quem preferir dividir porções mais fartas, dois petiscos entram no happy hour que são ‘coletivos’: a porção de frutos do mar empanados (R$ 69), fritinhos, traz polvo, lula, camarão, manjubinha e mexilhão crocantes, ao molho da casa. Pensem como seria comer um petisco de bar, mas elevado à décima potência de sofisticação!

O mais surpreendente, pra mim, foi o carpaccio de polvo (R$ 73,80). Apesar desse nome, é feito com fatias mais grossas e longitudinais do tentáculo, num formato super diferente, com alcaparrones, pimentão vermelho, abacate, chips de alcachofra, limão e alho! Uma combinação incrível de sabores, que vai escalando aos poucos, para sentirmos tudo!

Tá super indicado, principalmente porque as promoções funcionam todos os dias, praticamente, limitadas apenas ao horário.

Serviço

SHIS QI 17, comércio local, Lago Sul, ao lado do Taypá

Telefone: (61) 3202-3256

Pedidos via iFood

Instagram: @sagradomarrestaurante

Vino! recebe mariscos frescos às sextas e oferece pratos deliciosos

Eu confesso que não esperava ficar tão encantada com a Vino!. Primeiramente, por ter certa aversão a franquias, segundo, porque não sabia que, além de produzir e distribuir vinhos, a casa investe muito numa gastronomia que exalta clássicos saborosos e oferece oportunidades acessíveis para quem quiser conhecê-la.

Fui à uma feira de vinhos e fiquei encantada com alguns dos rótulos, tanto com o vinho em si quanto com a estética deles. Descobri depois que as imagens realmente remetem aos alimentos que harmonizam melhor com aquele vinho. Olha que máximo!

Como boa brasiliense saudosa do mar, não poderia resistir a ostras e mexilhões, que chegam fresquinhos, de avião, direto de Santa Catarina, todas as sextas-feiras, para um happy hour ou jantar muito saboroso, sofisticado e, melhor ainda, acessível, a começar pelas taças de vinho, que custam exatamente 1/5 do valor da garrafa.

Além disso, ao contrário de outras casas que têm uma opção de vinho tinto ou branco, aberta na geladeira, a Vino! utiliza um equipamento, uma espécie de saca-rolha com agulha e impulsão a gás, para fazer um furo ínfimo na rolha, permitindo que o cliente escolha livremente sua taça e o vinho siga preservado para outros clientes ou até outros dias.

As ostras frescas vêm perfeitas, com um vinagrete que só melhora aquele gostinho de puro mar (R$ 49,00). Já as ostras gratinadas (nem gostava, mas amei!), por R$ 59,00, são mais suntuosas, mas ainda muito equilibradas. São opções perfeitas para compartilhar.

Para o principal, o Moules & Frites (R$ 79) é um tradicional prato francês e é executado à perfeição, gerando um molho leitoso tão temperado…aff, salivei só de lembrar! Vem acompanhado de batata frita, mas para quem quiser reforçar, vale pedir um espaguete junto (+R$ 25), que é perfeito para aproveitar o molho que sobra!

Para fechar, um riquíssimo bolo de chocolate ou torta de maçã com sorvete de coco feito na casa. E ainda dá para brincar de enfeitar sua taça no começo da noite com caneta-giz, temporária, mas apenas os artistas mais marcantes conseguem ter sua taça exposta na prateleira depois. Espero que eu tenha conseguido.

Serviço

CLS 413 D, Loja 30 – Asa Sul

Telefone: (61) 99539-5830

Pedir: ifood.com.br

instagram:@vino.brasilia

