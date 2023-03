Melhor de 3: casas obrigatórias para quem ama Ceviche

Esse prato, de origem nikkei, foi do Peru para o mundo, sendo muito bem recebido no Brasil. Uma aparência oriental com temperos e sabores super impactantes da cozinha latina, o ceviche foi meu foco nessas 3 casas

Para quem não conhece, o ceviche é feito de cortes de peixe – via de regra, branco – marinado no que é chamado de leche de tigre (leite de tigre), um sumo que resulta da marinada do peixe com limão, cebola roxa e vários temperos. O “leite” é devido à coloração branca e o “tigre” se deu pela “lenda” de que ele cura ressaca e fortalece o corpo. Ainda assim, cada chef pode inovar como preferir o que garante um ceviche favorito para você!

O inovador

O Noru Sushi parece ter como missão o ineditismo e raridade. Uma casa que transita com tranquilidade entre a natureza bairrista da sua localização no Noroeste e uma pegada global, de restaurante estrelado, bem como entre a precisão da tradição japonesa e uma pegada super de vanguarda.

O balcão do menu degustação “às cegas” pelo Chef, o Omakase (R$ 337,81), é uma experiência de outro mundo, mas para quem prefere conhecer a casa aos poucos, e gastando menos, o ceviche é uma pedida excelente.

O ceviche está no cardápio e já inova pelo uso de frutos do mar. O Seafood Ceviche (R$ 54,81) é composto de robalo, camarão e polvo marinados e leite de tigre. Simplesmente incrível. A harmonia entre o “suco” mais ácido e o dulçor do camarão e do polvo, além da textura “carnuda” do peixe é impecável.

Uma explosão de sabores que acontece logo depois do impacto visual, já que a apresentação também é bacana, em taças de martini.

O Noru é perfeito para quem quer provar coisas diferentes, já que a casa tem insumos sazonais, como o King Crab (caranguejo gigante do Alaska) e até Uni, que são ovas de ouriço, servida sobre um tempurá de folha de missô.

Além do ceviche do cardápio, quem participa do menu às cegas, via de regra, também pode pedir ao Chef e receberá, com certeza, alguma versão deliciosa e inovadora.

Destaque, também, para o atendimento, já que a equipe recebe cada cliente com um empolgado cumprimento japonês e ficam de olho em tudo com maestria.

Serviço

CLNW 10/11, Bloco B – Lojas 2 e 3 – Cond. Stylo – Noroeste

Menu: norusushi.com

Telefone: (61) 99554-0336

Fotos: Lulu Peters

O clássico

O El Paso é caso raro em Brasília, já que a casa vai completar em breve 30 anos de existência. Apesar de ainda ter como seu carro-chefe a culinária mexicana – composta de tortillas, quesadillas, guacamole e várias outras delícias mexicanas combinadas com pratos americanos sulistas, como potato skins (a casca da batata recheada com cream cheese e bacon) e costelinha barbecue – o El Paso foi pioneiro na apresentação do ceviche em Brasília.

Uma extensão do ambiente e um cardápio repleto de receitas diferentes de ceviche, o El Paso certamente merece o reconhecimento pela trilha que abriu para outros grandes restaurantes.

O ceviche peruano (R$ 46,00), mais clássico da casa, consegue o impensável: garantir, através do corte e do preparo, uma textura à tilápia que se aproxima muito do robalo (bem mais caro e que, portanto, pode encarecer o valor final do prato).

Um leche de tigre perfeitamente equilibrado, em termos de sabor e acidez; a composição harmoniosa, com o doce do milho; o tamanho do corte do peixe e do prato; além da possibilidade de escolher o nível de picância fizeram do El Paso uma das melhores opções em termos de custo/benefício.

Além da receita clássica, versões como o ceviche mixto (R$ 54,00) com peixe branco, camarões, lulas e polvo ou o ceviche la pasión (R$ 49,00) feito com aji rojo e molho de maracujá são ótimas opções para quem quiser dar uma variada.

Para fechar, o serviço é muito querido e atencioso, com garçons que estão há anos na casa e já até reconhecem os clientes fiéis.

Serviços

El Paso Cocina Mexicana

SHCS CLS 404 · (61) 3323-4618

https://cardapio.elpasorestaurante.com.br/

El Paso Cocina Mexicana

Asa Norte Comércio Local Norte 110 BL B · (61) 3349-6820

El Paso Texas

Octogonal lote 5, Terraço Shopping· (61) 3233-5197

Fotos: Lulu Peters

O expert

O Taypá é, simplesmente, hors-concours na área de ceviches. A comida peruana do Chef Marcos Espinoza já é tão celebrada, que suas casas estão espalhadas, além de Brasília, no Rio e em São Paulo. Então não seria surpresa alguma dizer que os ceviches do Taypá são, também, de comer de joelhos.

Sem contar que é possível pedir um trio dos ceviches favoritos (R$ 82,00) e as inovações chegam a incluir ceviche vegano!

O ceviche clássico da casa (R$ 63,50) é impecável, mas confesso que tenho gostado muito do ceviche Criollo (R$ 78,20), com polvo, peixe branco, lula, camarões com leite de tigre, creme de coentro e tempura de cebolas; e, apesar de não gostar quando só usam salmão em tudo, o ceviche Nikkey (R$ 67,70) é divino, com salmão fresco, teriyaky, molho de ostras , leite de coco, abacate e leite de tigre!

A casa ainda tem opções com atum, com polvo e até vegano, feito com vegetais crus com leite de tigre de laranja, gengibre e quinoa crocante (R$ 62,50).

Enfim, uma verdadeira aula de ceviches no Taypá, com destaque, também, para a gerência e o atendimento cordial do Antônio Carlos.

Serviço

Taypá Sabores del Peru

SHIS QI 17 BI.G, Ed. Fashion Park Lj.208 – Lago Sul

Menu: taypa.com.br

Telefone: (61) 3248-0403