Mapa da gastronomia para o Natal: onde comer pratos especiais e encomendar sua ceia

A época de natal já foi motivo de stress para muita gente, principalmente para mulheres. Ainda bem que agora é possível ‘terceirizar’ grande parte da correria dessa época. Vamos conferir minhas apostas?

Para entrar no clima

Se você não está preocupado com a ceia, mas já quer entrar no clima de natal, o Nonna Augusta é uma trattoria italiana bem tradicional, que está oferecendo, até 5 de janeiro, menus combinados com pratos ao estilo comfort food, o que é a cara do natal.

Entradas de salada ou carpaccio, poderão ser combinadas com a famosa lasanha da casa, além de pratos mais suntuosos, como a costela de cordeiro com risoto de açafrão e hortelã (R$ 78,90) e a coxa e sobrecoxa de pato ao molho de tangerina acompanhado de musseline de mandioquinha (R$ 79,90).

Há opção vegetariana e os combos custam de R$ 59,90 até R$ 79,90, ou seja, super em conta.

Nonna Augusta

Guará II QI 27 loja 18 – Guará

(61) 3554-1256 | 982750420

CLN 413, bloco E, loja 69

(61) 39645999 | 981931800

Foto: Divulgação

Para garantir a ceia sem preocupações

Casa Almería

A Casa Almería, recém inaugurada na comercial da 104 Sul, apresenta seu menu exclusivo para encomendas de Natal e Ano Novo, que devem ser feitas até 24 horas antes da data pretendida e podem ser entregues ou retiradas no local.

Eu aposto nos principais, como o Pernil inteiro defumado com farofa especial da casa, R$99,00/kg; e Filé ao molho de cogumelos e bacon, R$190,00/kg. Para guarnições, Arroz com lentilhas e cebola crispy, R$70,00/kg; Farofa crocante de pão, damasco, uva passa, cebola, manteiga e ciboulette, R$85,00/kg; e um clássico renovado Salpicão de frango defumado, presunto, maçã verde, salsão, maionese, ciboulette e batata palha, R$155,00/kg.

Para antepastos, Burrata com gaspacho e pesto, R$79,00/kg agrada a todos e para sobremesa sugiro o Tronco de Natal com recheio floresta negra, R$120,00; a Pavlova com recheio de creme pâtisserie, geléia de frutas vermelhas e frutas frescas, R$110,00; e Rabanadas, R$85,00/kg.

Casa Almería

CLS 104 bloco D – Asa Sul

https://linktr.ee/casaalmeria

@casa_almeria

(61) 99582-8131

Foto: Divulgação

Bla’s Cozinha de Culturas

Para a ceia da noite do dia 24, o Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte) preparou receitas que servem entre 5 e 6 pessoas, sendo 1kg ou peça inteira.

Entre as opções, minhas favoritas são a ave de natal aromatizada com ervas e manteiga (R$179); lascas de bacalhau ao creme com batata baroa, azeitonas, pimentão e cebolas (R$289); e pernil suíno duroc glaceado ao molho shoyu com mel e tamarindo (R$179).

Já para acompanhar, arroz de carneiro desfiado e bem molhadinho (R$129/kg), e couscous marroquino (R$99/kg).

Para a sobremesa, as receitas servem de 6 a 8 pessoas, com destaque para mousse da vovó tamanho família (R$129), feita com mousse de chocolate congelada, com crocantes de crumble e biscoitinhos; e cocada de forno (R$119).

As encomendas até o dia 23 de dezembro no próprio restaurante ou por meio do telefone (61) 3879-3430. A retirada acontece no dia 24, das 11h às 16h.

Bla´s Cozinha de Culturas

CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

@blas406

Olinda Comida Nordestina

Para quem é ou ama o nordeste, a noite de natal pode ser mais regional, com ajuda do Olinda, e minhas apostas são a Porchetta pururucada e recheada com linguiça artesanal (R$ 140/kg); o Bacalhau na nata (R$ 220/kg); Chester marinado em champagne, assado em baixa temperatura e acompanhado de batata baby assada com alecrim e flor de sal (R$ 120/kg); e Leitão (R$ 1.100 – 10kg).

A Farofa de banana com bacon (R$ 60/500g) é um must pra mim, além do arroz à grega (R$ 65/500g). Entre as sobremesas, a rabanada recheada com nutella com leite Ninho (R$ 120/1kg); e o bombom de uva ou morango na travessa (R$ 110).

As encomendas podem ser feitas até o dia 22 de dezembro por meio do telefone 61 99666-7913 ou no restaurante. A retirada acontece nos dias 24 e 31 de dezembro, das 15h às 17h. Clientes que fizerem as encomendas para o natal + réveillon ganham 15% de desconto.

Olinda Comida Nordestina

CNB 2 Lote 2, Loja 1 – Taguatinga

@olindacomidanordestina

Telefone 61 99666-7913 ou no restaurante.

Dom Francisco Restaurante

O querido Chef Francisco Ansiliero preparou menus especiais para natal e ano novo, que poderão ser consumidos presencialmente! Nos dias 24 e 31 de dezembro estarão disponíveis nas duas unidades, ASBAC e 402 Sul, cardápio completo + menu especial da ceia, que inclui Bacalhau mantecato sobre creme aveludado de batatas ou Salada de peito de peru defumado, nozes e cranberries para entradas; Peito de peru ao forno, farofa de amêndoas, maçã assada ou Bacalhau na brasa, batatas ao murro, tomates assados. Para sobremesas, Rabanada de panetone ao zabaione ou Mousse intensa de chocolate com calda de caramelo, nozes e flor de sal de Mossoró. Menu com bacalhau fica R$230 e, com peru, R$155.

Para aqueles que preferem ficar em casa, mas não abrem mão de comer bem, o restaurante também disponibiliza menu de encomendas, com entradas como Bolinho de bacalhau, R$9 (unidade); Tender com laranja e mel,R$155/kg e Salpicão de peito de peru defumado, R$75/kg. Para principais, Peru bolinha assado, R$180/kg; Paleta de cordeiro ao forno, R$185/kg e Bacalhau em postas finas ao forno, R$192/kg. As guarnições que eu selecionaria são o clássico da casa, Arroz com brócolis, R$23; e a Batata assada com alho,alecrim e sal grosso, R$25.

As encomendas deverão ser feitas até o dia 22 e 27 de dezembro, respectivamente. As vagas são limitadas! Para mais informações ou reservas, contactar os telefones abaixo.

Dom Francisco

Unidade Asbac

St. de Clubes Esportivos Sul conjunto 31

Telefone: (61) 3226-2005

Unidade 402 Sul

CLS 402 Bloco B, Lojas 9 a 15

Telefone: (61) 3224-1634

Foto: Divulgação

Xamam

O cardápio exclusivo do talentoso e jovem Chef Michael Douglas, estarão disponíveis para encomenda até dia 18/12, apenas, e para o réveillon, até dia 25/12.

A casa, especializada em carne suína, oferece Lombo Recheado com Bacon e Muçarela (R$ 130/kg); Copa lombo recheada com Linguiça Blumenau (R$ 140/kg); Paleta desossada defumada (R$ 125/ kg); enntre outros. Os acompanhamentos incluem Arroz colorido (R$ 80/kg); Farofa de bacon (R$ 99/kg) e Salpicão XAMAM (R$ 100/kg).

Para fechar com sobremesa, Banoffee (R$ 140/kg); Estrogonofe de Castanhas (R$ 140/kg) e Sorvete de Caramelo com Bacon (R$ 100/kg)

Foto: Divulgação

Prefere encomendar diretamente com um Chef?

Não é a falta de um restaurante que diminui o talento e a excelência de um Chef. Inclusive, pode ser uma boa oportunidade de baratear um pouco os custos, ao encomendar com profissionais autônomos, que atuam como consultores e personal chefs.

Chef Maria do Carmo

Aquele tempero de avó goiana, acompanhado de uma sofisticação sutil, levaram Maria do Carmo a atuar em restaurantes da cidade; no iate de um campeão de Fórmula 1, incluindo para um certo príncipe e, atualmente, para clientes que incluem de artistas a políticos.

Para este natal, a Chef oferece, através de sua marca Cambuquira, algumas de suas especialidades, incluindo Peru e Chester (R$78/kg); Lombo suíno ao molho de laranja (R$89/kg) e seu divino Leitão caipira à pururuca (R$89/kg). Para acompanhar, arroz à grega (R$50/kg) e farofa de banana (R$60/kg) são minhas apostas, mas as rabanadas são um caso de amor, seja a tradicional (R$60/kg) ou a de Nutella (R$75/kg).

Quem quiser a ceia completa, para 8 pessoas, terá direito a escolher um dos principais (as carnes) e acompanhamentos por escolha, na proporção de 8 pessoas. Pedidos até dia 20/12, às 18h, mas vale fazer pré reserva do leitão, lombo, farofa e rabanadas. Retirada será feita na Asa Norte, no dia 24.

Chef Maria do Carmo

@chefmariadocarmo

61 99951-7218

61 98170-3170

Chef Ana Cláudia Morale

Com descendência italiana, essa chef brasileira representa em seus pratos os ensinamentos da nonna que a criou. É integrante da Federação Italiana de Cozinheiros – FIC BRASILE, desde 2018 e trabalha com gastronomia desde 2007. Seus eventos incluem participações no Mesa ao Vivo, Beba do Quadrado, Pátio Varanda, além de ministrar aulas no Espaço Pátio Gourmet.

Seu menu especial para o natal inclui 2 modalidades de ceia. A tradicional de natal é composta por salpicão de frango, arroz com passas e cenoura, farofa de cebola na manteiga, salada com mix de folhas, tender ou chester e pão italiano com patê de azeitonas. R$ 1.900 para 4 pessoas.

O menu vegano, constituído por salpicão de salsão e maçã no creme de amêndoas, arroz com passas e cenoura, farofa de cebola no azeite, mix de folhas e pão italiano. R$ 1200,00, para 4 pessoas.

Para as sobremesas, Morale vai servir mousse de chocolate (R$ 60), pavê de pêssegos (R$ 120), tiramisu (R$ 120), torta de limão (R$ 120) e mini tartelete de frutas (R$ 60), para o menu tradicional. E os veganos serão agraciados com panna cotta vegana (R$ 80), mousse de chocolate com base de abacate e cacau (R$ 120) e compota de frutas (R$ 100).

Pedidos até o dia 22, e o número de reservas é limitado. Os interessados podem contratar o serviço com a própria chef pelo telefone (61) 98203 1526.

Chef Ana Cláudia Morale

(61) 98203 -1526

@anaclaudiamorale