Duas chefs brasilienses estão na nova edição do MasterChef

Babi Frazão e Raquel Amaral estão competindo na nova edição para profissionais do popular reality show Masterchef Brasil, transmitido pela Band

No próximo dia 19 de setembro, estreia um dos mais conhecidos e amados realities de gastronomia do mundo, o MasterChef Brasil. Em sua quinta edição, voltada para profissionais, o programa contará não só com os jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo, mas também com a participação de duas grandes chefs de Brasília, Raquel Amaral e Babi Frazão.

Babi Frazão. Foto: Divulgação

As profissionais possuem trajetórias diferentes, mas compartilham alguns detalhes muito interessantes: para Raquel, a inspiração da cozinha veio da avó Ruth; para Babi, o aprendizado veio com a mãe, Marinalva. Raquel já comandou a cozinha do Rota Leste, presta consultoria, faz eventos particulares e promove o Terroir, projeto autoral sazonal em parceria com outras casas; enquanto Babi também atua como consultora e comanda o Afeto, restaurante localizado no complexo da Quituart, no Lago Norte. Ambas carregam na bagagem passagens pelo Maní, o aclamado restaurante da grande Chef Helena Rizzo, uma das juradas do programa.

O que mais me chamou a atenção foi o fato de ambas dividirem toda a dedicação e raça na cozinha e na gestão de seus projetos com a maternidade. E até nisso as duas Chefs combinam, já que Raquel é mãe de Ana Lara, 7 anos, e Carol, de 5; e Babi é mãe de Mariana, de 7 anos, e Felipe, de 5.

Raquel e filhas. Foto: arquivo pessoal

O convite para participar, as filmagens com horas extenuantes e longe dos filhos certamente já são motivo de celebração e vitória para essas grandes mulheres, que certamente terão torcida em peso por parte do público brasiliense.