Dicas da Lulu

Sempre procuramos novidades e opções para variar nossas experiências, né? Aqui vão umas dicas rápidas sobre pizza, whisky, eventos e pratos executivos!

Para ficar de olho!

Novinha neste cada vez mais cheio e intenso mercado gastronômico, a Nolina é uma pizzaria cujo funcionamento iniciou no finalzinho de 2021, apenas como delivery, e agora abre as asas para receber pessoas in loco.

Em um espaço despojado na 402 norte, marcado pelos acentos de pallet espalhados pelo jardim do bloco.

Para quem é exigente com a pizza, eu já dou a boa notícia: as massas têm fermentação natural de 24 a 48 horas, garantindo sabor e não dando aquela sensação de empanturramento.

Idealizada e executada pela Chef Vick Neddermeyer, a Nolina aposta em sabores diferentões, com um destaque sazonal a cada mês, como bacon com hortelã, por exemplo, além dos clássicos pepperoni, marguerita e calabresa.

Para quem não abre mão de pizza doce para a sobremesa, a casa tem a Mineira, feita com doce de leite e queijo curado no café, além de uma especial, resultante de parceria com o Bolo da Ivone!

Abobrinha e gorgonzola Bolo da Ivone Bacon com Hortelã

Fica a dica

A loja funciona todos os dias no almoço (milagre para pizzas!) e jantar, além de entregar pelo ifood!

No Instagram da casa tem promoções especiais para os seguidores e traz a agenda de showzinhos que acontecem toda última quinta-feira do mês, vale a pena conferir!

Serviço: CLN 402 bloco B loja 45 – Instagram: @nolinapizza

Para encantar Whisky lovers

Até para quem não é entendedor de whisky, como eu, o Royal Salute – linha criada pela Chivas, em homenagem à Rainha Elizabeth II, em 1953, quando foi coroada – é sinônimo de luxo e poder.

Representado pela Pernod-Ricard, responsável pela distribuição de algumas das mais exclusivas bebidas do mundo, a garrafa do Royal recebeu roupagem nova para celebrar o Ano Novo Lunar, que, pelo calendário de ciclos da Lua, muito utilizado em países asiáticos, se iniciou em 22 de janeiro deste ano.

Para marcar a data, a ilustradora Feifei Ruan, premiada por seu trabalho em inúmeras capas de livros, selos olímpicos e até um poster do Doctor Who, foi convidada para criar a embalagem especial.

Em Brasília, a garrafa será lançada em evento exclusivo para imprensa e convidados no B Hotel.

Não é um presente comum, portanto, não é um presente barato, mas que presente seria, hein? A edição é limitada e pode ser adquirida online por valores que vão de R$1.259,00 a R$1.500,00 reais.

Serviço

www.royalsalute.com

https://www.pernod-ricard.com

Para comprar:

https://www.drinksandclubs.com.br/

https://www.magazineluiza.com.br/

Pratos executivos: Melhor de 3

Quem trabalho o dia inteiro, sabe que, às vezes, para conseguir comer bem e fugir do self-service, a solução é recorrer aos menus executivos: preço fixo, preparo rápido e até entrada e sobremesa podem ser incluídas.

Eu tenho 3 dicas de lugares totalmente diferentes, para quem quiser aproveitar um dia da semana para comer com amigos!

Reduto Bar

Um cantinho despojado na área externa, com um bar bem estiloso, leva a marca Patagônia para suas cervejas e chopps no tap. Como se não bastasse, às quintas e sextas oferece pratos executivos simples, robustos e saborosos, com entrada e sobremesa incluídos, por R$48,90! As opções circulam entre carnes, risoto, estrogonoff e picadinho, entre outros. Os dadinhos de tapioca como provolone abrem a refeição com louvor e a panqueca de doce de leite fecha com chave de ouro!

Serviço: CLS 405 Bloco D loja 16/18, Telefone: (61) 99903-2766

Açougue do Berg

De terça a quinta, apenas no almoço, a casa conta com pratos de Salmão, Frango, Ancho, Chorizo e Alcatra, com acompanhamentos que vão de arroz à legumes, e preços de 35,00 a 57,00. Ingredientes excelentes e ambiente bem bacana, repleto de gente bonita e com pontos extras por ter uma brinquedoteca, tornam o menu uma excelente experiência para conhecer a casa, ainda que não inclua entrada e sobremesa.

Serviço: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Ao lado da ASBAC | Menu: acouguedoberg.com.br, Telefone: (61) 99175-6835

Indian House

Não é porque é dia de semana que a gente quer comer sempre a mesma coisa, né? Aliás, o executivo indiano é o Thalis e pode ser pedido a qualquer hora. O destaque é que vem tudo no mesmo prato, dividinho. As proteínas podem ser cordeiro, frango, peixe, camarão ou vegetariano, com preços de 45,00 a 59,00. Acompanhamentos como grão de bico temperado, arroz, batatas, saladinha e samosa como entrada. Comida saborosíssima!

Serviço: CLN 109, Bloco A e CLS 313 Bloco B, telefones 3256-7204 • (61) 99811-1108.