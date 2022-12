Ciotto: restaurante sofisticado é inaugurado em Brasília sob a batuta do Chef Leandro Garden

Do ambiente aos pratos, a casa transpira classe com um toque diferenciado que garante desde luxos como a entrada de R$ 850,00, passando por clássicos italianos que remetem a comfort food até sobremesas super instagramáveis

Apesar da minha obsessão por comida ser bastante generalizada – afinal, escrevo com a mesma intensidade sobre foie gras e churrasquinho de rua – há algo de intimidador quando vamos a um restaurante realmente sofisticado.

No caso do Ciotto, a adega de design imponente que aparece como uma parede espelhada e os belíssimos sofás em verde musgo da Breton – marca tradicional famosa pelo design elegante e uso de materiais nobres – já me deixaram boquiaberta.

A diferença é que, quando a casa é realmente acolhedora, esse receio inicial logo passa e aí podemos curtir toda a experiência de explorar o cardápio. E que cardápio!

O talentoso Leandro Garden, cuja passagem pelo Solo Ristorante chamou muito a minha atenção, aparece agora na figura de sócio, com o parceiro investidor Celso Zuza, cuja gestão se propõe a garantir total liberdade criativa para o Chef.

Seu cardápio é amplo o suficiente para agradar a todos. Das entradas, em sua maioria, fartas e compartilháveis, eu dou destaque para a polenta cremosa com linguiça artesanal feita na brasa, gratinadas com gorgonzola (R$ 58), um prato com cara de avó italiana, cujos sabores, porém, vão crescendo e mostrando complexidade inesperada. Uma verdadeira delícia!

Aplausos merecidos também para o Crudo di Manzo ou Steak Tartare da casa! Filé impecavelmente cortado na ponta da faca e extremamente bem temperado – um componente essencial desse clássico que muitos parecem esquecer – servido com saladinha e chips sequinhos de batata (R$ 79). Faz as vezes até de prato principal!

Por fim, a Brusqueta diavoletti, bem farta, inova com a combinação mais impactante, de salame diavoletti, Brie e trifolati de cogumelos (R$ 62).

Dos principais, foi muito difícil escolher! Há opções de risotos, massas e carnes, incluindo pratos bem slim como o robusto filé de robalo em crosta de ervas e raspas de limão siciliano sobre o spaghetti de legumes e azeite de ervas (R$ 98).

Outros mais intensos, como o Fettucine Nero ao Mare (R$ 122), feito na casa com tinta de lula, molho pomodoro e manjericão com camarões, lulas, mexilhões e polvo, que tem um sabor impactante, mas harmonioso.

E o meu Risoto trufado com cordeiro assado em baixa temperatura, finalizado no próprio molho (R$ 115). Gente, que delícia!! Tudo na medida: ponto do risoto, intensidade do trufado (bem sutil) e o cordeiro desmanchava a cada garfada.

Para fechar, sobremesas que, além de belíssimas, me encantaram ainda mais pelo sabor! O Souflê de chocolate, servido com gelato de baunilha e calda de chocolate (R$ 58) tinha aquela textura perfeita do souflê; o tiramisú apresentado de forma desconstruída, com um mascarpone divino, servido ainda com sorvete de café, foi um encanto.

Para mim, porém, a lacração foi com o Limone Siciliano (R$ 59). Gente, uma mousse de limão bem azedinha, envolvida em uma casquinha de chocolate branco, num formato perfeito de um limão siciliano, sobre uma “terra” de biscoito e acompanhado de compota de frutas vermelhas. Foi a coisa mais incrível de se ver, interagir e, claro, comer!!

A casa tem uma única entrada, de Blinis de batata com creme azedo de mascarpone e caviar de esturjão ossetra que custa R$ 850 e, claro, deu o que falar. A mesma pode ser servida com ovas de mujol, passando para R$ 250.

Apesar do bafafá que esse valor gerou, a casa tem variedade suficiente para diferentes bolsos organizarem uma visita!

Fotos: Lulu Peters

Serviço

CLS 116 BL A Loja 07 – Asa Sul

Telefone: (61) 3223-1193

@ciottoristorante

https://beacons.ai/ciottoristorante