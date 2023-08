Apostas para Restaurant Week, café do Cerrado e outras dicas de ouro para comer fora

Brasília fervilha de novidades gastronômicas para quem ama comer fora! Vamos lá?

Restaurant Week

O festival levemente polêmico está de volta, e eu não deixaria de fazer importantes visitas. Como eu gosto de testar antes de indicar, as dicas “pra valer” virão na semana que vem, mas eu já posso afirmar que há casas muito boas participando e, já que a ideia da RW é justamente permitir que pessoas conheçam restaurantes novos ou que sentem que não poderiam “caber no seu bolso”, vale apostar em casas de mais alto nível.

O festival acontece de 27 de julho até 3 de setembro. Considerando a economia atual, fez sentido que os menus contemplassem categorias diferentes, então, para esta 28ª edição, os preços correspondem aos turnos de almoço e jantar e aos menus: Diamond (R$ 99/R$ 139), Premium (R$ 79/R$ 109) +Plus (R$ 68,90/R$ 78,90), e RW (R$ 49,90/64,90).

Vale lembrar que a RW também carrega um compromisso social, motivo pelo qual os clientes poderão doar R$2 por menu, destinados à ONG Amigos da Vida, que constrói brinquedotecas em hospitais públicos do Distrito Federal e também cuida de crianças portadoras do vírus HIV. Conheça mais em instagram.com/ongamigosdavida.

Minhas apostas são: as casas do celebrado Chef Marco Espinoza, Lima e Sagrado Mar, as duas casas do grupo Almería, e ainda: Fred Restaurante, DOC Cucina, Tudo do Porco, Authoral e alguns outros! Assim que eu conseguir comer nessas casas, trago as dicas finais.

Serviço

www.restaurantweek.com.br

https://www.instagram.com/restaurantweekbrasil/

Chichá: café, bistrô, carinho e Cerrado

A Chef Ana Boquadi tem dedicado sua carreira à valorização dos ingredientes do Cerrado, com a devida percepção de sazonalidade e sustentabilidade. Sua pegada é de uma comida bem apresentada, saborosa, com toques de sofisticação, mas usando, necessariamente, ingredientes locais.

Pedro Quatorzevoltas é um garoto prodígio inserido na cozinha desde os 9 anos e amante da culinária francesa, motivo pelo qual aperfeiçoou suas técnicas com o famoso Daniel Briand.

Desta super combinação nasceu o Chichá, que é o nome de uma árvore do Cerrado, e que fica num local privilegiado, de frente a uma das pracinhas da 107 Norte.

Aplausos para a tosta de escabeche de Pirarucu de manejo, cream cheese, picles de cebola roxa, cebolinha, gergelim e redução de balsâmico (R$ 29). Deliciosa! Também amei a Banoffee, super equilibrada, como creme fresquinho feito com baunilha Kalunga.

No cardápio, opções para começar o dia, como smoothie com base de banana, açaí, banana, frutas vermelhas e granola da casa (R$ 29) e quiches de Tomate Seco, Alho Poró, Shimeji e Lorraine, nas versões veganas e tradicionais (entre R$ 21 e R$ 24); torradas (mini baguete de fabricação artesanal e fermentação lenta), como a Siriema com creme de castanha de caju gratinado, tomate assado com ervas, pimenta-de-macaco e pesto de manjericão com castanha de caju (R$ 24); torradinhas com geleias da casa (morangos, açaí com baunilha, cagaita com maracujá, cupuaçu com castanha de baru e umbu); picles e queijos especiais (queijo cottage e queijo de búfala de produção Kalunga).

Para acompanhar, um bom café com opções Coado, Coado com Chantilly, Coado com borda de chocolate vegetal, V60, Prensa Francesa e Gelado do Cerrado com borda de Baunilha ou refrescos artesanais variados nos sabores frutas vermelhas, gengibre, tamarindo, capim limão, guaraná, tangerina e maçã verde (R$ 13) e Kombucha (R$ 19).

Serviço

Chichá Café e Bistrô

CLN 107 BL B

@chicha_cafe_bistro/

Restaurante João Brasileiro abre as portas com foco em comidas de todo o Brasil

Localizado no Boulevard Shopping, na Asa Norte, a casa tem uma decoração gracinha e ótimo espaço! A cozinha do Chef Guga Rocha – verdadeira celebridade da TV – busca inspiração em diversos estados e regiões.

Palmas para os petiscos, variados e muito bem executados, como as iscas de pirarucu empanado na tapioca, torresmo de barriga levemente curado, com limão caipira e ketchup de goiaba e um sensacional caldinho de sururu com leite de coco!

Entre os principais, Moqueca da Mata (moqueca de banana servida com arroz de castanha de caju, pirão e farofa); Sobrecoxa à Mineira (sobrecoxa grelhada servida com arroz, feijão e couve mineira); Peixe Amazônico (Pirarucu da Amazônia grelhado com banana grelhada, arroz e feijão manteiguinha de Santarém); Bobó de Camarão feito com abóbora (Bobó de camarão com arroz de castanha de caju, farofinha de dendê e batata palha); Moqueca; Bisteca à Cavalo; Picadinho Boêmio (Picadinho de filé mignon com arroz, farofa na manteiga, banana grelhada e ovo caipira); e um excelente Parmegiana de filé!!!

Entre as opções de sobremesas, doces típicos brasileiros como Cartola (Queijo coalho dourado, banana grelhada, canela, açúcar e sorvete de tapioca) e Petit Gateau à Brasileira (Petit gateau de doce de leite mineiro, paçoquinha e sorvete de chocolate).

Serviço

João Brasileiro

De segunda a segunda, das 11h às 22h

Praça de Alimentação do Boulevard Shopping

@eujoaobrasileiro

