Apostas da Lulu para a primeira Restaurant Week do ano

Para quem é foodie de carteirinha, é hora de calçar a sandália da humildade e aproveitar. Àqueles que não perdem a chance de conhecer um restaurante diferente, com um precinho fixo e cardápio especial de festival, a hora chegou!

Na minha primeira coluna oficial para este lindo jornal, eu calcei a sandália da humildade para admitir que meu julgamento negativo sobre a Restaurant Week era pura arrogância gastronômica. Tá certo que continuo achando que quem entra num festival desses para oferecer estrogonofe tá merecendo umas palmadas, porém, nesta primeira edição de 2023, o jogo tá apertado e mais alto nível: 20 novas casas participantes, elevando o número total para mais de uma centena!

Ainda assim, tem casas que saíram na frente, com toda certeza, já na descrição do cardápio. Eu coloco minha mão no fogo pelo que provei no Nonna Augusta, mas para quem é chegado num mapa da mina, tia Lulu selecionou cinco casas para o almoço e quatro para o jantar, com base na proposta do menu, nível de inovação, coerência com o preço cobrado e ambiente para casa!

Almoço

1. Casa Almería – R$ 68,90

Entradas

FALAFEL: Bolinho de grão de bico, homus, camarão, salada de tomate verde e azeite de dendê.

PASTRAMI SANDWICH: Pão levain, pastrami da casa, aioli cítrico, mostarda fermentada com jabuticaba e picles de pepino.

Principal

CACIO E PEPE: Ravioli recheado de queijo de cabra “La Cabrissima” na fonduta de queijo com pimenta macaco – prato vegetariano.

Sobremesa

TIRAMISU: Biscoito champagne, creme mascarpone da casa, cachaça e café

Foto: Divulgação

2. Solo Ristoranti – R$ 78,90

Entrada

ARANCINI DI FUNGHI CON FONDUTA DI PARMIGIANO: Bolinho crocante de arroz arbóreo recheado com cogumelos e fonduta de queijo parmesão.

Principal

CAPPELLETTI AL RAGU DI MAIALE I FICHI: Duo de massas frescas feitas na casa, recheadas com ragu suíno, chutney de figo e fonduta de Grana Padano.

CANNELLONI AL SALMONE GRATINATO: Massa feita na casa recheada com salmão, ervas frescas, fonduta de parmesão e farofa de panko.

Sobremesa

PAVLOVA AI FRUTTI ROSSI:Suspiro italiano ao perfume de limão siciliano com compota de frutas vermelhas e creme pâtisserie (tudo na vida).

3. Almería Restaurante – R$ 109,90

Entrada

TAHINE DAJAJ: Ragu de sobrecoxa de peru com frutos secos, acompanhado com pão sírio molho harissa.

Principal

CUPIM WELLINGTON: Versão do filé Wellington com creme de espinafre, envolto em massa folhada servido com molho poivre e mousseline de mandioca.

Sobremesa

STRUDEL DA MAMA: Ravioli frito recheado com purê de maçã, creme inglês e sorvete de canela.

4. DOC Cucina – R$ 68,90

Entrada

Focaccia recheada com muçarela, manjericão, molho ao sugo e ovo.

Principal

Ravioloni recheados com ricota, limão siciliano e manjericão, molho São Marzano.

Sobremesa

Carolina crocante recheada com creme ao limão e frutas frescas.

Foto: Divulgação

5. Casa Baco – R$ 68,90

Entrada

Frittatine de Berinjela à Parmegiana ou bruschetta de copa lombo com ricotta e limão.

Principal

RAGU COM POLENTA E TRUFAS NEGRAS: Ragu de carne bovina cozido lentamente, polenta cremosa de milho não transgênico, ovo caipira e creme de trufas negras.

Sobremesa

Tomate baco orgânico caramelizado na baunilha do cerrado.

Jantar

1. Nonna Augusta – R$ 78,90

Entrada

BOMBOLONI BURGER: Pão de azeite, molho pesto, queijo, molho Pomodoro, mini brotos (SEM DÚVIDA)

Principal

Ravióli de camarão salteado na manteiga de ervas e limão siciliano; ou

Lasanha de cordeiro ao molho Pomodoro (DELÍCIA); ou

Filé de pescada ao molho de parmesão e amêndoas laminadas, acompanhado de talharim salteado na manteiga; ou

Ravióli de cogumelos frescos e fungui salteado na manteiga de alho negro (vegetariano e DELÍCIA)

Sobremesa

Mousse de maracujá com manjericão (INCRÍVEL)

Fotos: Lulu Peters

2. Casa Almería – R$ 78,90

Entrada

CHORIPAN: Pão de milho, linguiça da casa, vinagrete de manga verde com pimenta dedo de moça.

CAPPELLETTI IN BRODO: Massa recheada com mix de verdes e caldo de tucupi.

Principal

RAMEN: Massa de Ramén, caldo de porco, barriga suína glaceada com rapadura, acelga, cogumelos, ovo, perfeito, ciboulette, gergelim e telha de couve.

NHOQUE DA FORTUNA: Nhoque de banana da terra, molho de tomate, muçarela de búfala e fonduta gratinado – prato vegetariano

Sobremesa

CANNOLI ROMEU E JULIETA: Cannoli recheado com creme de ricota e calda de goiabada.

3. Almería Restaurante – R$ 109,90

Entrada

PATO NO TUCUPI: Magret de pato curado, chips de arroz, gel de tucupi e pó de jambu; ou

WONTÃO: Wonton recheado com rabada e agrião, acompanhado com molho de rapadura

Principal

CURRY FILET: Curry verde com filet mignon em cubos, arroz jasmim perfumado com erva-doce e saladinha cítrica; ou

RUBACÃO: Nossa releitura carnívora ou veggie desse delicioso prato mais que brasileiro. Uma homenagem honesta ao Nordeste.

Sobremesa

PIÑA COLADA: Panacotta de coco e rum, lâminas de abacaxi marinadas no capim limão, granulado de tapioca caramelizada e azeite de coco queimado; ou

TARTE PIRANGI: Tarte Tartin de caju em homenagem ao maior cajueiro do mundo, servida com espuma de especiarias, vinagrete de caju e telha de leite.

4. Same Same – R$ 78,90

Entrada

SOPA TOM KHA DE FRANGO OU TOFU SERVIDO COM FITAS CROCANTES DE PASTEL CHINÊS: Delicioso caldo de capim santo, limão kaffir e gengibre galanga com toque de leite de coco, tomate cereja, cogumelo paris, nam pla, cebola, coentro, cebolinha, limão e óleo de chilli; ou

CROQUETE COREANO: Prato mais popular da cozinha coreana que literalmente significa “arroz mesclado”, agora servido em forma de croquete !! Arroz japonês, broto de feijão, espinafre, cenoura, abobrinha, pepino, servido com molho gochujang (mistura de várias pimentas coreanas) levemente picante.

Principal

PAD THAI DE LULA E BACON: Prato mais famoso das ruas de Bangkok, que traz os cinco elementos marcantes da cozinha tailandesa: doce, amargo, azedo, salgado e picante molho original pad thai (a base de tamarindo), salteado na wok com macarrão de arroz, ovo, tofu, nabo agridoce, cebola roxa, nam pla, servido com broto de feijão, cebolinha verde fresca, amendoim e pimenta dedo de moça , se gostar de picância.

Sobremesa

CHOCOLATE THAI: Mousse chocolate servido na caminha de amendoim, com espuma de gengibre e praliné de amendoim, tudo feito na casa (puro carinho em forma de sobremesa); ou

THAINANA: Caminha de massa frita servida com sorvete de creme, com calda de leite condensado com banana e canela.

Serviços:

Casa Almeria – CLS 104

Solo Ristoranti – CLS 403

Almeria Restaurante – SCES Trecho 2, Clube de Golf de Brasília

Doc Cucina – CLS 406

Casa Baco – SIA Shopping Casa Park

Nonna Augusta – CLN 413 e QI 27, Guará 2

Same Same – CLS 402, SHCGN 711 e Pontão do Lago Sul