A gastronomia torna o “mundano” mais especial

Dos lugares onde queremos ir, seja para passar um momento a sós, seja para ver gente, dançar e curtir, tem um aspecto que faz a “liga” de cada local: comida!

Cada um tem sua válvula de escape, mas entre cafés, feiras, bares ou baladas, ninguém vai só para escapar da rotina ou apenas beber (se você tiver 21 anos, ok, talvez seja o caso). A verdade é que os momentos degustando sabores, seja sozinho ou com amigos, é que fazem a diferença.

Toda lembrança boa carrega junto a memória de um sabor, de um preparo, de uma sensação. Anotem aí as ‘sensações’ que estão à disposição neste final de semana:

Mint Essential Café

Bem próximo ao caótico Setor de Autarquias, porém, bem protegido por uma varanda gostosa e um ambiente acolhedor, abriu, ainda em soft opening, o Mint Essential Café, com uma proposta enxuta, mas futuramente escalável, de comidinhas simples e saborosas, executadas por um talentoso chef do Nepal, com um ingrediente bem especial: óleo essencial.

Os extratos concentrados e naturais de flores, plantas e frutas são liberados pela ANVISA como flavorizantes, mas também são usados em trabalhos terapêuticos da Aromaterapia. De toda forma, interferem positivamente no sabor dos produtos e isso é ótimo.

As sodas italianas autorais da casa, por exemplo, não têm gosto de “xarope” que sinto em muitas. A soda de Gengibre (R$15) é um sopro de puro punch e frescor, perfeita para renovar as energias no calor.

Para um almoço mais corrido ou para um lanche mais caprichado no meio ou final da tarde, vale se permitir sentar e degustar uma toast com um dos melhores Homus que provei nos últimos tempos, ou, ainda, um robusto sanduíche de carne de panela (R$32), feito na ciabatta com maionese da casa feita.

Se a missão é se recuperar de um dia ruim no trabalho, um rico brownie premium (R$20), feito com bacon picadinho caramelizado, cobertura de chocolate com óleo essencial de hortelã e pimenta e duas fatias de bacon já faz milagres, mas se o dia foi muito ruim, a surpreendente cofferinha (R$27) é uma delícia também!!!

Serviço

CLS 402 Bloco A, Loja 15 dentro da 365 COLLAB & COFFEE

Segunda a sexta, das 13 às 21h | sábado, das 8 às 21h e domingo, das 8 às 16h

Telefone: (61) 99331-1707

@mintcafebr

Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Zel Gastropub

Música boa é algo que me alegra, me acalma, me faz feliz. E ser feliz no Happy Hour é justamente o que esperamos de um lugar como o ‘novato’ Zel, que foge um pouco da corrente atual de pagode e sertanejo e se inspira em bandas de rock e outras excelentes músicas para compor seu ambiente confortável, escurinho e industrial, com grandes pérolas no cardápio.

Também é um escape perfeito para quem sai do serviço perto do Setor de Autarquias Sul, mas também do Setor Bancário Sul, Esplanada, etc.

O Filé Foo Fighters (R$ 99) que serve bem até 3 pessoas, parece lugar comum, mas feito com mignon fatiado, grelhado e gratinado em molho de catupiry, mozzarella e parmesão e torrada de ervas, é muito saboroso, macio e bem temperado. Se sua fome estiver mais individualista, o hambúrguer System of a Down feito com Camembert empanado, geleia de pimenta, cebola agridoce, alface, tomate, acompanhado de chips de batata-doce (R$45,90), e pouco importa se é para um vegetariano ou não. Já as batatas Lynyrd Skynyrd (R$35,90) são tão crocantes por fora e macias por dentro, temperadas com ervas e cobertas com um molho caseiro de queijo, que eu comecei a questionar outras batatas rústicas.

Se não está a fim de ir sozinho, o lugar vale um brinde com drinks clássicos, como a excelente Margarita tradicional (R$ 29,90), mas também outras receitas encantadoras, como o Maracujack (R$ 29,90), feito com maracujá e Jack Daniels, ou o Engenheiros do Havaí, com rum de coco, manga, hortelã, açúcar e água com gás (R$ 29,90) ou ainda o Barão Vermelho, de gin, chá de hibisco, laranja, essência de grapefruit e espuma de gengibre com raspas de laranja (R$ 39,90).

Serviço

SCLS 201, Bloco B, Loja 25 – Asa Sul

Telefone: 61 99916 0203

@zelgastropub

Horário de funcionamento: de segunda a quarta-feira, das 12h às 15h e das 18h às 23h; quinta e sexta-feira, das 12h às 15h e das 18h às 24h; sábado, das 12h a 0h; domingo, fechado

Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Pinella

Um lugar onde é possível colecionar vários momentos “mundanos e especiais”, por sua própria versatilidade.

Uma paquera corriqueira, regada à cerveja gelada, incluindo chopps artesanais da Corina e outras produtoras locais; uma noite de mulherada repleta de drinks, espumantes e conversas sobre o futuro (que é feminino); um happy hour com o povo do trabalho, para colher os frutos da sua liderança e presentear os colegas com um ceviche fresquinho com tostones de banana ou o novo mix de petiscos, que inclui o clássico “Gláucia” (tiras de frango empanadas) e o divino revival dos anos 80: ameixa ao forno envolta em bacon.

Também dá para sentar sozinho e apreciar um verdadeiramente simples e saborosíssimo hambúrguer, como o “Flávia” (R$35), hambúrguer artesanal, bacon, cebola roxa, queijo muçarela e maionese de alho no pão brioche, ou mesmo a versão vegetariana, “Sarah” (R$28), que não deixa ninguém na mão, com hambúrguer de falafel, picles artesanal e maionese de alho da casa servido no brioche. Por fim, para impressionar um foodie, vale pedir os espetinhos de frango bem suculentos, com pimentão vermelho, cebola e um maravilhoso chutney com notas de curry e amor.

Ah, isso tudo, ao som de excelente música ao vivo com volume decente! Basta escolher a noite da semana, que vai rolar jazz, samba, rock, tudo ao seu dispor.

Serviço

Comércio Local Norte 408 BL B Loja 20 – Asa Norte, Brasília – DF, 70722-000

De segunda a sábado, das 17h às 24h. Domingo fechado.

Menu: pinella408norte.com

Reservas: 6133478334

@pinella408norte

Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Honoris Causa

Nunca pensei que diria isso, mas às vezes, a gente só quer ver gente, ouvir uma sofrência (Marília, Deusa) ou um pagodão, assistir um jogo tomando chopp gelado e pronto!

Não se alarme pelo “juridiquês” do Honóris, ali no SIG. O ambiente é divertido, acolhedor, cheio de gente bonita. Além do almoço bom e barato, a casa está com uma promoção maravilhosa ‘pré-Copa do Mundo’!

De 15h às 19h, chopp Brahma na caneca gelada sai por R$ 5,90 e vários petiscos selecionados saem com 20% off, como a porção de Bruschetta (de R$ 19,90 por R$ 15,92), o delicioso Dadinho de queijo com geleia de pimenta (de R$ 39,90 por R$ 31,92), o super bem temperado pastel de queijo (porção, de R$ 39,90 por R$ 31,92), além da Régua de Coxinha e Quibe, Calabresa Acebolada com Batata Frita e Carne de Sol com Mandioca, Farofa e Vinagrete, ou seja, ninguém fica sem opção de petisco.

Serviço

SIG, quadra 3, loja 4

Aberto todos os dias 11h às 2h

Reservas: (61) 99164-7837

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Villa Stella

Para quem precisa mudar de ares, meter o pé na porta da inércia, a a primeira edição do festival gastronômico de Stella Artois em Brasília, no Quintal CCBB, é a pedida para ESTE fim de semana.

Conversas sobre o universo feminino, com a apresentadora Helen Ramos que irá comandar as rodas de conversas com convidadas durante os dois dias de evento, e a convidada especial Jout Jout já estão na pauta para quem precisa renovar os pensamentos.

Vários talentos musicais locais, mas a saxofonista brasiliense Pina tá muito na minha lista.

Os ingressos custam R$30 por pessoa, com acesso ao evento e uma Stellinha de boas-vindas. Das 12h às 22h, painéis, bandas e DJs, além, é claro, das comidas!!!!

São oito projetos gastronômicos com cardápios variados, todos liderados por mulheres: Mara Alcamim (Na Mata), Marina Cavechia (Tetacheese Bar); Babi Frazão (Cozinha com Afeto); Leninha Camargo; Julia Losada (Ubud Café); Duda Patriota (Pató Cafeteria); Cecília Araújo (Cozinha da Alice) e minha grande amiga, a talentosa, Raquel Amaral (Rota Leste). Os menus reúnem pratos de, no máximo, R$50.

Serviço

VILLA STELLA 2022 – BRASÍLIA

Data: 03 e 04 de setembro de 2022 (sábado e domingo)

Horário: Das 12h às 22h

Local: CCBB Brasilia – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2

Ingressos: R$30,00 por pessoa + taxas, à venda no site da Sympla (com acesso livre ao evento no dia escolhido e uma Stella Artois como welcome drink para maiores de 18 anos)

Meios de pagamento para compra de ingressos: cartão de crédito, PIX e boleto

Meios de pagamento para compras no evento: cartão de crédito, débito e PIX