Coluna Lia Dinorah para segunda (30)

Foto de Barbara Cabral/TST

SELO DO TST

O Tribunal Superior do Trabalho lançou, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, selo e carimbo postais como forma de se aproximar dos trabalhadores brasileiros e reforçar a missão do TST como o “Tribunal da Justiça Social”. Presentes na cerimônia, o presidente dos Correios, general Floriano Peixoto Vieira Neto, os ministros Amaury Rodrigues e Alberto Balazeiro, o presidente do TST, Emmanoel Pereira, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, o secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Bruno Dalcolmo, a subprocuradora-geral do Trabalho, Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, a servidora há mais tempo no TST (49 anos), Carmem Nogueira, e o ministro Lélio Bentes Correa.

Energia e combustível

O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, afirmou que os líderes partidários decidiram continuar a pauta de propostas relacionadas aos preços dos combustíveis e da energia elétrica. Ele anunciou que, nas próximas sessões, o Plenário votará as seguintes propostas:

Projeto de Lei 3677/21, que cria transparência sobre as regras de composição de preços de derivados de petróleo praticados pela Petrobras;

Três projetos de lei que anularão os efeitos dos aumentos autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

Projeto de Lei 1143/21, que cria mecanismos para redução de tarifas de energia elétrica para o consumidor;

PLP 62/15, que impede a cobrança de ICMS sobre os adicionais cobrados dos consumidores na fatura de energia elétrica por conta das bandeiras tarifárias.

Barco do Dragão

De 3 a 5 de junho, a China celebra o tradicional Festival do Barco do Dragão, também conhecido como “Duanwu Jie”, marcando o início do quinto mês do calendário lunar. Em um dos quatro principais feriados chineses, o evento tem como ponto alto as corridas de barcos em forma de dragão e os bolinhos de arroz (zongzi). Reza a lenda que, no quinto dia do quinto mês (“duplo cinco”), as pessoas devem colocar absinto e cálamo na porta e usar bolsas de artemísia perfumada. A forma das folhas lembram uma espada e o forte cheiro do cálamo afastam pragas e maus espíritos. As mais famosas corridas estão em Hong Kong, Hangzhou e Cantão.

Machado de Assis

Acaba de ser lançada uma nova edição da trilogia Realista de Machado de Assis, na China. O grande escritor brasileiro do século 19 e o maior expoente do movimento realista tem como principal característica de sua literatura, a análise psicológica. A descrição das personalidades, dos costumes, das emoções que ele faz tem caráter universal, facilitando a leitura e reconhecimento dos personagens pelos chineses. “Dom Casmurro”, um de seus três romances reconhecidos mundialmente, é uma excelente oportunidade de introduzir a literatura brasileira no país asiático.

Época das flores

Junho é a melhor época para visitar áreas famosas pelas flores na China. O sol de verão torna as paisagens naturais enormes pinturas coloridas. Grandes áreas cênicas com incríveis campos em camadas subindo centenas de metros nas encostas das montanhas e culturas minoritárias, são alguns dos cenários deslumbrantes que irão encontrar. Muitos grupos étnicos vivem lá, e você pode experimentar suas culturas participando de festivais de minorias. Os sete melhores destinos da China para visitar em junho são: Chengdu, Guilin, Zhangjiajie, Yunnan, Xinjiang, Lago Qinghai e Ningxia.

Suntuosa celebração

O aniversário da suntuosa Ópera de Cantão traz este ano uma exposição inédita. A artista floral Lisi Su apresenta uma instalação “Pearl River. Dragon Roars”. A obra se inspira nas linhas arquitetônicas da designer Zaha Hadid combinando com o totem do dragão chinês. Na mitologia chinesa, o Rei Dragão tem nove filhos com personalidades distintas. O tema da obra foi retirado do 4º filho Pulão, que é ativo por natureza, vive à beira-mar há muitos anos e gosta de enrolar o corpo nas rochas.