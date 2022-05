Coluna Lia Dinorah para segunda (23): Niver de Mércia Crema e de Lourenço Peixoto

MOMENTO HISTÓRICO

Em emocionante solenidade conduzida pelo presidente Emmanoel Pereira, foi inaugurado o retrato da ministra Maria Cristina Peduzzi, na Galeria dos Ex-Presidentes do Tribunal Superior do Trabalho. A par do registro na memória do TST, fica o simbolismo de ser o primeiro retrato feminino no universo de 80 Anos da Justiça do Trabalho contemplados em 2021.

Bem-estar

Com coquetel e pocket show de Adriana Samartini, Priscilla e Roberta Baracat inauguram nesta segunda-feira, moderna ala da Inti Estética no Deck Brasil.