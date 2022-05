Coluna Lia Dinorah para sexta (13)

Inédito: dormir no Moulin Rouge

Três sortudos poderão passar uma noite em um quarto Belle-Epoque no cabaré mais famoso do mundo. Trata-se das três primeiras pessoas a reservar o quarto no site do Airbnb no dia 17 de maio, às 19h (hora de Paris). Disponibilidade para um casal ou solteiro em três datas: 13, 20 ou 27 de junho. No programa da soirée, uma visita histórica do Moulin Rouge, incluindo o Salon Lautrec, os bastidores e ateliês do cabaré, além de um jantar durante o espetáculo Féerie com 60 artistas no palco. O cabaré parisiense localizado nos pés da colina de Montmartre celebra seus 133 anos. O estabelecimento inspirou muitos artistas e rapidamente se tornou um grande sucesso. O interior do Moulin nunca foi explorado desde a sua criação e foi completamente equipado para se tornar um quarto decorado no estilo Belle-Epoque.

Califórnia em Paris

Ontem, a embaixadora dos Estados Unidos na França, Denise Campbell Bauer, abriu as portas da sua residência no chiquérrimo Faubourg Saint-Honoré, para uma degustação exclusiva de vinhos californianos. O evento teve como objetivo promover os vinhos americanos na França e contou com a participação do California Wine Institute e do Oregon Wine Board. Cerca de 50 vinícolas vieram direto da Califórnia para mostrar aos franceses toda a diversidade do vinhedo via uma seleção de 400 vinhos. Na ocasião, uma masterclass sobre os terroirs e as especificidades dos vinhos californianos foi realizada pela Editora Executiva da Jancis Robinson nos EUA, Elaine Chukan Brown.

Aprendendo vinho

Você sabia que Pinot Noir é a terceira variedade de uva mais plantada nos Estados Unidos? Esta famosa uva originária da Borgonha (França), tão adorada e utilizada na produção de vinho tinto e de espumante, pode também ser vinificada como vinho rosé e branco. O Pinot noir blanc da Long Meadow Ranch (Anderson Valley) é um formidável exemplo: vinho complexo com notas de morango, violeta e avelã, bela acidez e levemente tânico, graças à uva.