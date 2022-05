coluna Coluna Lia Dinorah para quarta (04/05/2022)

Enlace em Trancoso

Tereza Cristina Sobral Rolemberg e Luiz Felipe Prado Fraga casam a bonita herdeira Janaína com o advogado Pedro Maciel (foto), em bela cerimônia à beira-mar, no dia 2 de julho, às 15h30, na Pousada Bahia Bonita. O noivo é filho de Mônica e do advogado José Alberto Couto Maciel.

Movimento

A querida Vânia Prata Girão com a filha, a procuradora Carolina Girão Pereira, desembarcaram em Brasília no sábado último para assistirem ao show do grupo El Divo. Já no domingo, Vânia foi ao encontro da outra herdeira, a psicóloga Virgínia Girão Pereira, que mora em Cuiabá com o marido, advogado Rannier Felipe Camilo, e os quatro filhos: Isaac, Ana, Levi e Davi. Passam temporada de 40 dias por lá agradando os netos.

Nova missão

Ela é goianiense e atua como juíza de Direito no TJDFT, na capital federal. De família intelectual, Silvana Chaves (foto acima) é filha dos saudosos, desembargador Arivaldo da Silva Chaves e da professora Maria Celestino Chaves. A bela é casada com o advogado Paulo César Cascão. Profissional vocacionada, foi recém empossada na Segunda Turma Recursal. Silvana tem larga experiência em proferir julgamentos nas mais diversas áreas, já que ingressou na magistratura há 26 anos.

Compras

Em cartaz no K Hotel de Goiânia uma Pop-up temporária com o e-comerce do Grupo Iguatemi 365, com as mais badaladas grifes internacionais – americanas e europeias. O trunk show foi montado com moda feminina, masculina e infantil, acessórios, artigos e peças para a decoração da casa.

Turnê

O comediante Fábio Porchat traz para Goiás seu novo show, Histórias do Porchat. Um dos criadores do humorístico Porta dos Fundos, faz apresentação em Anápolis no dia 13, sexta-feira, no Teatro São Francisco e em Goiânia no dia 14, no Teatro Facunicamps. O espetáculo é um mergulho nos acontecimentos cômicos de suas viagens.