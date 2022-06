Coluna Lia Dinorah

Outro… O senador Fernando Collor (foto) desistiu de disputar a reeleição. Será candidato ao governo de Alagoas. Sem traumas, sem conflitos com ninguém. Apoiado pelo presidente Bolsonaro, que tem atendido todos os pleitos do senador em benefícios dos alagoanos. Recuos, na vida e na política, mostram grandeza de atitudes. foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil …rumo Collor ficará torcendo para o atual governador, Renan Filho, candidato ao Senado, desempenhe bom trabalho na Câmara Alta, em favor dos alagoanos. Collor sabe que a desunião política atrapalha o desenvolvimento do Estado e prejudica o bem estar do povo.

Dia do Orgulho Autista O Congresso Nacional ficará iluminado na cor azul hoje e amanhã pelo Dia do Orgulho Autista, celebrado neste sábado. A data foi instituída para esclarecer a sociedade sobre as características únicas das pessoas diagnosticadas com algum grau do Transtorno do Espectro Autista e normalizar a neurodiversidade.

Pedido feito, desejo atendido!

Convocados pelo presidente do Conselho do Iate Clube de Fortaleza, Chiquinho Aragão, para disputar a eleição no próximo dia 28, Pompeu Vasconcelos e Fabio Zech formaram uma chapa de peso, que acaba de ser registrada na secretaria da agremiação com o objetivo de suceder o atual Comodoro, Licínio Correia. A dupla propõe uma gestão moderna, compartilhada e planejada para ver o clube voltar a brilhar.

Festival de Inverno

Na próxima terça-feira, tem evento de lançamento do 11º Festival de Inverno do Pontão, a estação mais charmosa do ano e repleta de delícias no almoço e jantar nos diversos restaurantes que operam no complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul.

Anarriê

Canjica, quentão e muito forró! Esses são alguns dos ingredientes que vão agitar o “Arraiá do JK – O São Voltou!” com apresentações de artistas da cidade, como Só Pra Xamegar e Banda Balalaica, barracas com comidas típicas e uma decoração inspirada nas festas de São João de Campina Grande e Caruaru. O evento acontece hoje e amanhã, no JK Shopping e entrada gratuita, com opção de doação de 1kg de alimento não perecível ou um casaco/cobertor.

Aprendendo vinho

Se você gosta de novas aventuras gustativas, certamente já ouviu falar do Pet’Nat, diminutivo de Pétillant Naturel. O vinho é produzindo pelo método ancestral, a forma mais simples e antiga de fazer espumantes (daí o nome método ancestral). Com a onda do natural, a bebida está na moda (e boca) dos apreciadores de vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais. Ao contrário dos espumantes feitos pelo método tradicional (Champagne, Cava), onde o açúcar e a levedura são usados ​​para desencadear uma segunda fermentação e produzir bolhas, o método ancestral vai engarrafar o vinho parcialmente fermentado. À medida que a primeira e única fermentação continua na garrafa, o CO² é retido e após alguns meses de descanso, o gás é absorvido virando bolhas e o espumante está pronto para degustação. Ele pode ser turvo devido a presença das borras que sobram do processo de fermentação.

Investimento

Comprar vinho en primeur pode ser bom investimento. Disponível desde 9 de junho pelo preço de 68,80 euros a garrafa (sem impostos), o Château Beychevelle 2021 entrou no mercado com um estoque a 16% abaixo da safra 2020. Porém o preço deste Saint-Julien Grand Cru Classé aumentou cerca de 15% em comparação o ano passado. Com um histórico de desempenho de preço positivo, em 2005 a garrafa en primeur era vendida por 58 euros, e pode valer a pena comprar esta última safra.