Expo Dubai, mudanças climáticas e mais...

A mais diligente dialética

A Boa Nova de Nosso Senhor Jesus Cristo é a mais diligente dialética, sempre realizadora e atual – por mais que passe o tempo -, porquanto fraterna e generosa. Fala ao coração, não somente ao cérebro, sustentando-os na “Paz que o mundo não lhes pode dar” (Evangelho, segundo João, 14:27). Daí a capacidade de curá-los, tendo como ponto de partida a mente. Cuida do corpo humano em seu aspecto integral, proclamando-o como a morada do Espírito enquanto reencarnado.

Mensagem de José de Paiva Netto, jornalista, radialista, escritor e diretor-presidente da LBV

EXPO DUBAI 2020

Conforme noticiamos em primeira mão, o presidente Jair Bolsonaro seguirá no dia 14 de novembro em viagem aos Emirados Árabes, Bahrein e Catar. No dia 15, o chefe da Nação estará na EXPO Dubai 2020, que vai prestar homenagem ao nosso país no “Dia do Brasil”.

Neste dia, Bolsonaro discursará na abertura do seminário Investe Brasil, evento orientado para a atração de investimentos no agronegócio, infraestrutura, energia, turismo e outros setores. Em paralelo, se dará também o Dubai Airshow, uma das principais feiras de aeronáutica.

Delegações chefiadas pelos governadores do Paraná, Ceará, Bahia e São Paulo cumprem programação na importante feira mundial, que tem inovações tecnológicas dos mais de 190 países representados em seus pavilhões. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes segue em meados deste mês.

Visita

Desembarca nesta sexta-feira no Brasil em visita oficial, o ministro das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina, Santiago Cafiero.

Nomeações

Luiz Cesar Gasser vai exercer o cargo de cônsul-geral do Brasil em Roma.

Chefiará a representação brasileira no Uruguai, o embaixador Marcos Leal Raposo Lopes.

De malas prontas para o Haiti, o novo embaixador Luís Fernando de Carvalho.

André Odenbreit Carvalho vai comandar o nosso consulado-geral em Miami.

Breno de Souza Brasil Dias da Costa assumirá a Embaixada brasileira na Nicarágua.

Mudanças climáticas

Em Roma, o deputado Átila Lins, presidente do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, chefia uma delegação de parlamentares. Hoje e amanhã, no parlamento italiano, irão debater temas globais para combater as mudanças climáticas. Nesta pré COP 26, parlamentares do mundo inteiro discutirão o assunto e no final do encontro apresentarão uma carta com sugestões, que será apresentada no evento em Glasgow, na Escócia.

Inauguração

Jornalista, influencer e agora empresária, a bela e charmosa Flay Leite acaba de inaugurar sua loja-conceito SAL, no Gilberto Salomão, exibindo uma coleção com peças cheias de estilo, cores vibrantes e sofisticação

Flay Leite

Outubro Rosa

O mês que marca a luta e prevenção contra o câncer de mama chegou e com ele a Noite de Chef Beneficente. No dia 21, em seu espaço homônimo, Renata La Porta vai promover esta edição especial com lucro em prol da Cabeleria, uma ONG que fabrica e doa perucas para pessoas com câncer. No menu, um delicioso Peixe ao Roquefort com coulis de Hibiscus, e um Monsaraz Rosé para degustar.