Coluna Lia Dinorah

Na festa de encerramento do projeto virtual Brasília Museu Aberto, no Museu Nacional da República, Cláudio Pereira, o artista plástico Carlos Bracher e a curadora Danielle Athayde. Agora, Danielle segue para Lisboa, onde abre a exposição original “Brasília- Da Utopia à Capital”- que deu origem à mostra virtual-, no Museu Nacional dos Coches, no dia 14 de julho

foto: Johson Barros/Move Filme

Debate

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara Federal debate nesta quinta-feira os entraves logísticos das empresas para a implantação do 5G no Brasil.

Projeto inovador

Com a presença do governador Ibaneis Rocha, acontece o lançamento oficial do Partage Shopping Brasília, às 18h. Integrado ao Aeroporto, o empreendimento de luxo vai revolucionar a proposta de Shopping Center, pois trata-se de um centro de compras, lazer e entretenimento num formato contemporâneo e ambientalmente sustentável, com inauguração prevista para 2024.

Brunch

O Casapark convida para brunch de lançamento da 1ª Edição da Feira na Rosenbaum Brasília, que será realizado amanhã, das 10h30 às 12h. O evento de abertura será uma oportunidade de relacionamento com profissionais especificadores, que já confirmaram presença. A feira vai acontecer desta sexta a domingo, na Praça Central.

Moda e gastronomia

Ricardo Almeida promove encontro com clientes nesta quarta-feira, das 18h às 21h30. Os convidados irão conhecer a coleção Inverno e a parceria entre a marca e a maior escola de gastronomia do mundo, a Le Cordon Bleu, para celebrar o Dia dos Namorados.

A bela de vermelho

Empresária à frente de rede de postos de combustíveis em Goiás e Tocantins e um dos maiores expoentes da sociedade goiana, Lucilene Dutra (foto abaixo), chamou para si todas as atenções durante casamento de amigos em um mosteiro de Portugal. Reinou absoluta por onde desfilou com um vestido vermelho esvoaçante; modelo exclusivo assinado pela fashion designer Fabiana Milazzo. Se superou!

Intimista

Mestre de cerimônias pioneiro em Goiás, J. Bomfim organizou e conduziu evento seletíssimo e refinado em Goiânia. Foi no Estúdio de Piano & Experiência Musical, onde Natália Mendoza promoveu a Sala de Concerto, uma experiência musical e sensorial, que incluiu alta gastronomia. A curadoria foi das musicistas Gyovana Carneiro e Ana Flávia Frazão. Noite de requinte sonoro que contou com apresentação da Sylvia Thereza, uma das mais eminentes pianistas da atualidade, hoje radicada na Bélgica.

Psicologia no Direito

A Doutora em Psicologia Eliane Pelles Machado Amorim lançou, na Livraria Dimensão, o livro “A Atuação Sistêmica do Psicólogo junto às Varas de Famílias”. Ao som de piano e violão, a cargo das filhas, Anna Luiza e Maria Fernanda, e da professora Diana Zuza, a autora recebeu amigos, familiares e personalidades da psicologia e do universo jurídico, a exemplo do marido, juiz Marcelo Pereira de Amorim. Tudo isso sob os aplausos dobrados da sogra Sizaltina Pereira de Amorim.

Dois mundos

Empreendedora nata, responsável por elevar a cidade de Três Ranchos à condição de santuário turístico de alto padrão, Eunice Fernandes se divide entre Goiás e a Índia. Aqui, administra e lança novos negócios em Alto Paraíso, Águas Lindas e Três Ranchos – menina de seus olhos. No país hinduísta, tem um apart hotel e se entrega ao poder magnético das incursões espirituais que sempre praticou.

Bem vivido

No auge de seus bem vividos 75 anos recém completados, o economista, artista plástico e colecionador, Pirineus, aproveita bem o seu tempo para se dedicar à criação artística, a movimentação de seu antiquário, com peças exclusivas, inclusive pianos antigos, e as obras assistenciais para as quais dá suporte. E vive feliz com cada uma das tarefas que escolheu para preencher a existência, com muita alegria no coração.

Raquete

Já tem data marcada o elegante Torneio Internacional de Tênis, que acontece em Goiás. A edição 2022 será entre os dias 25 a 30 de julho, no tradicional Country Club. Vai envolver os amantes do esporte nas categorias masculina e feminina, com partidas simples e em duplas. Jogadores de vários países estão sendo aguardados.