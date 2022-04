Confira-a-coluna-lia-dinorah-desta-segunda-11

Livro

O Instituto Histórico e Geográfico do DF e o escritor Adirson Vasconcelos convidam para o lançamento da edição on-line do livro “As Palavras mais Fortes da Língua Portuguesa – Enciclopédia”, a realizar-se no dia 14, às 19h, na sede da entidade.

Cultura viagens

Augusta Lobo e Marisa Junqueira convidam para a apresentação do roteiro de viagem – Uma aventura sensorial por cores, sabores e aromas de Andaluzia & Marrocos. O evento vai movimentar às 17h, o restaurante Chocolat Glacé, no Brasília Design Center.

Em coquetel exclusivo para arquitetos, designers de interiores, clientes e formadores de opinião, a CLX Tech & Design apresentou sua Casa Inteligente. Localizada no Lago Sul, o empreendimento é o maior showroom de soluções tecnológicas residenciais e corporativas do Centro-Oeste. No badalado evento, Cláudio Schüller, Arnaldo Pinho, Monica Pinto e Cris Scaramussa

Foto: Gilberto Cardoso

Ballet

Em única apresentação, o espetáculo Gala Internacional de Ballet estará na cidade no próximo dia 29, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Na performance, interpretações de trechos de clássicos como o Lago dos Cisnes, Dom Quixote, o Quebra Nozes e a Bela Adormecida. Os ingressos já estão à venda, sem taxa de conveniência, no site da Bilheteria Digital.