Conexão França

Nossa correspondente da França mostra: Vinhos de grife, semana de moda, moda orgânica e mais. Confira!

Por Raice Cabral

Correspondente da coluna na França

Vinhos “griffés” Chanel

Dois châteaux históricos da marca Chanel farão parte da “venda do século” organizada pela Sotheby’s. Mais de 900 lotes com os melhores rótulos do Château Canon (Saint-Émilion) e Rauzan-Ségla (Margaux) serão leiloados a partir de 15 de outubro. A estimativa é uma arrecadação por volta de 730 mil libras esterlinas (cerca de 3,5 milhões de reais). A venda faz parte da celebração dos 25 anos da Chanel como proprietária dos dois grands crus de Bordeaux e contará com uma gama de 60 safras raras de 1917 a 2020.

Fashion week

A estilista baiana, Lisyane Arize (foto), premiada na França, marca presença na Fashion Week de Paris. Neste sábado, ela apresentará a nova coleção da sua grife franco-brasileira no palácio Le Meurice. O trabalho da brasileira tem atraído os holofotes do seleto mundo da moda.

Lizzi produz peças em edição limitada com referência na cultura nordestina e francesa, que são distribuídas em diversas capitais (Paris, Bordeaux, Bahia, Curitiba, Rio, São Paulo). A sua concept store inaugurada recentemente em São Luís, no Maranhão, une moda e vinho com uma carta feita exclusivamente com os melhores rótulos de Bordeaux (origem da marca).

Moda orgânica

Recente relatório publicado pela OIV (Organização Internacional da Vinha e do Vinho), confirmar tendência da viticultura orgânica que cresceu em média 13% ao ano, entre 2005 e 2019. Espanha, França e Itália juntas representam 76% dos vinhedos orgânicos do planeta. A América do Sul é representada apenas pela Argentina (1%) no ranking dos 10 países que mais produzem uvas orgânicas. A moda da viticultura orgânica teve crescimento exponencial entre 2005 e 2011 (+18% ao ano em média) e tende a perdurar devido às novas preocupações dos consumidores relacionadas à saúde e proteção ambiental.

Recorde

Mercado global de vinho bate recorde histórico e vende 107,95 milhões de hectolitros de vinho ou mosto de uva, em junho passado. Esse foi o maior volume registrado desde 2017. Segundo dados do Observatório Espanhol do Mercado do Vinho, o setor já recuperou a perda de 2 bilhões de euros de 2020 causada pela pandemia.