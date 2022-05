Coluna Lia Dinorah para sexta (27)

Noite estrelada

Ferraz dos Passos Advocacia e Consultoria convida para Festa em Comemoração aos 20 anos de sua fundação. A recepção vai reunir nomes de peso do mundo jurídico e social nesta noite, na QL 6 do Lago Sul. Mailing by Tiago Correia.

Generosidade real

O Príncipe Robert de Luxemburgo e presidente do Domaine Clarence Dillon (Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Château Quintus e Clarendelle) vende parte de sua adega pessoal em leilão em prol da Fundação PolG. A venda estimada entre US$ 2,8 milhões e US$ 4 milhões, arrecadou US$ 6.238.500. A fundação recompensada trabalha na cura da PolG, doença genética relacionada a distúrbios mitocondriais que impede o corpo de funcionar adequadamente.

Penfolds chinês

A australiana Treasury Wine Estates deseja lançar uma versão chinesa do seu vinho icônico Penfolds. O projeto visa evitar as barreiras tarifarias de importação que a China impôs aos produtos australianos em novembro de 2020, ocasionado uma queda de 26% nas exportações de vinho do país. Antes dessa guerra econômica entre os dois países, a China representava 39% das exportações do vinho australiano.

Foto: Instagram @agapeparis

Pão de queijo com caviar

A brasileira Rebecca Lockwood (foto) será a primeira mulher à frente do forno do restaurante Agapé em Paris. O estabelecimento estrelado é conhecido por ser um celeiro de grandes chefs e sommeliers, por lá passaram Bertrand Grébaut (Septime), Guillaume Bracaval (Michel Troisgros), Toshitaka Omiya (L’alliance), Mathieu Sagardoytho (Bristol) e tantos outros. Rebecca participou do Top Chef Brasil em 2019 e foi personal cheffe da Madonna. Ela propõe um menu de descoberta da Amazônia em cinco etapas por 116 euros. Deu vontade de degustar um pão de queijo com caviar royal?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Raice Lesellie

La Brigaderie de Paris

Agapé, uma estrela Michelin, lança um projeto excepcional com a primeira manufatura brasileira de chocolate Bean-to-Bar na França. A cheffe Marina Stroh Ibri da Brigaderie de Paris está desenvolvendo um chocolate sob-medida e exclusivo para o restaurante com cacau selvagem da Amazônia e açúcar não refinado, com um caráter aromático único!