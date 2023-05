Coluna Lia Dinorah

A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR

Quando o Cristo é interrogado acerca de pagar impostos, nem Ele nem quem o interpelou estava preocupado com dinheiro. A discussão se passou em outro nível. A questão era ser sujeito ou não a Roma e ao império. Jesus lembrou muito bem que as coisas terrenas existem e a elas estamos sujeitos. Enquanto não desencarnamos, trabalhamos, compramos, sofremos e vivemos. Mas ato continuum, o Cristo lembra que a parte do Céu é de igual importância e relevância. Cabe a nós, num século tão centrado no homem e nas conquistas pessoais, lembrarmos que nossa passagem aqui é efêmera, e nada levaremos. Que possamos dar a Deus o que é de Deus, nosso coração, nossa devoção e nossa fé.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Lula na coroação

O presidente Lula embarca amanhã para Londres, para acompanhar a cerimônia de coroação do Rei Charles III. A agenda de Lula conta também com uma reunião com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. Assim sendo, o encontro com o chefe de governo do Reino Unido será nesta sexta e a cerimônia de coroação no dia 6.

Força tarefa

A Companhia Nacional de Abastecimento vai realizar mais um leilão eletrônico, no dia 5, às 9h, para adquirir um total de 18.010 cestas de alimentos. A operação é destinada ao atendimento dos povos indígenas Yanomamis localizados no estado de Roraima, e também aos Ye’kwana do Amazonas, que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Solenidade

Em comemoração aos 80 anos da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho realiza amanhã, às 19h, sessão solene em comemoração ao aniversário da Consolidação das Leis do Trabalho. Estão confirmadas as presenças da presidente do Supremo, Rosa Weber, e da ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do STJ.

Casa de artes

Inaugurada em uma bela casa modernista no Setor Sul, que passou por reforma sem prejudicar sua originalidade, a Galeria Cerrado inaugura amanhã, sua primeira mostra. O artista escolhido foi Siron Franco, que vai apresentar trabalhos inéditos datados de 1961 a 2023. O local será também cenário de debates e outros acontecimentos culturais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Novo Cererê

Depois de cinco meses de obras, o Centro Cultural Martim Cererê, espaço que é referência cultural em Goiânia, será reinaugurado no dia 5 durante uma seleção de shows que começa às 19h, com apresentação de bandas tradicionais e de vários DJs.

Brilho e tradição

Em evento fechado e super exclusivo, a Tiffany & Co está reunindo seletos grupos de mulheres para uma exposição de peças especiais. No Tiffany Wonders, a visitação e o atendimento são privados, em residência particular localizada no Setor Sul da capital goiana. A movimentação vip vai até sábado.