Coluna Lia Dinorah

Em celebração dos 80 anos da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho, em conjunto com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, promove, no dia 4, das 9h às 18h, o “Seminário 80 anos da CLT – Dignidade e Justiça Social”.

O evento, híbrido, contará com a participação de autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, de representantes de entidades e movimentos trabalhistas e de ministros do TST, que vão abordar e debater as conquistas e os avanços da CLT no país. No dia 3, será realizada sessão solene alusiva à data, com a presença da presidente do STF, ministra Rosa Weber.