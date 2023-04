Coluna Lia Dinorah

Golpe

O FBI emitiu uma nota de alerta para evitar o uso de estações públicas de recarga de bateria para celulares e equipamentos eletrônicos, populares em locais como aeroportos, hotéis e shoppings. Segundo as autoridades, hackers estão usando essas estações com saída USB para fazer “juice jacking”, tática de roubo cibernético que infecta dispositivos com softwares que dão acesso a dados contidos em telefones, tablets ou computadores, incluindo senhas de banco e informações confidenciais.

Funn Festival

Principal evento de inverno do Centro-Oeste, o Funn Festival é um dos mais aguardados de Brasília, e não só pelos adultos! A programação diversificada, que este ano começa em 12 de maio, no Parque da Cidade, contempla toda a família, inclusive os pequenos, que têm brinquedos e áreas exclusivamente dedicadas à diversão deles.

Meskla

No sábado, a partir das 15h, no Bosque Arena BSB, vai acontecer um festival inédito na cidade. O Meskla chega com um conceito impar, misturando música, arte, esporte, jogos e moda. No line up, nomes conceituados como como Matuê, L7nnon, Xamã, Delacruz, Papatinho, MC Ryan, Teto, Bell Lins, Saraní, Êdiá, Haynna e Laady B.

Micarê

Brasília vai ferver no ritmo do axé no fim deste mês de abril. Nos dias 29 e 30, o estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha será palco da terceira edição do Festival Micarê, que traz à capital grandes nomes de diferentes gerações do ritmo baiano, incluindo os lendários Bell Marques, Durval Lelys, Banda Eva e Timbalada.

Bisturi e taninos

Sarquitz Torres, um simpático médico mexicano, casado com a também médica, a bela Iara Pinheiro Marinho – está em Goiânia visitando a sogra, Carmem Lúcia Pinheiro Marinho, e os sobrinhos Maria Eduarda e Enrico Pinheiro Marinho Holanda. Além da medicina, ele é uma sumidade em tudo que envolve o vinho; seu feitio, a classificação e seus rituais.

Café com amigos

Fábia Mendonça de Melo, figura querida de nossa sociedade, escolheu o cinco estrelas Castro’s Hotel para comemorar o seu aniversário cercada de amigos e familiares. Foi durante um animado e requintado café da manhã, com direito a dezenas de iguarias e com a presença do apaixonado marido, Walter Mendonça.