Coluna Lia Dinorah

ANDAR NA ESTAÇÃO PRÓPRIA

Há um tempo para todas as coisas! Sábio é discernir acerca do tempo certo para lançar na terra as sementes que temos nas mãos. Cada semente possui o tempo apropriado para o plantio, para o crescimento do broto, da floração, da frutificação e sobretudo, da estação própria para a colheita. A natureza nos ensina sobre a estação propícia para o plantio e colheita. Deus assim nos chama para que andemos por Ele guiados e respeitemos o seu tempo. Devemos aprender sobre a importância de andar e respeitar cada estação.

Quando adquirimos essa percepção vencemos a tentação da comparação da colheita de uns e de outros não.

A ideia aqui é de que nem toda estação produzirá a frutificação.

Há sementes que são rápidas para frutificar e outras não. O que devemos compreender é que alguns solos já estão prontos e outros ainda enfrentam o preparo do plantio. Por vezes somos compelidos a esperar a estação para frutificarmos outra vez.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

As belas Fernanda e Cristiane Adriano, marcaram presença

Prada Caffè

A marca de luxo milanesa Prada acaba de inaugurar seu Prada Caffè dentro da tradicional loja de departamentos londrina, Harrods. Embora seja uma pop-up, é de longo prazo: permanecerá aberta até 7 de janeiro do próximo ano. Em breve, haverá um quiosque ao ar livre que oferecerá uma variedade de sorvetes.