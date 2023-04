Coluna Lia Dinorah

DIVINO MEDICAMENTO NAS HORAS DE TORMENTA

Caridade, criação de Deus, é o sentimento que mantém o ser vivo nas horas de tormenta de sua existência. Ela nos convida a olhar mais alto e além, de maneira que divisemos a Luz que desce das Paragens Celestiais em nosso auxílio a exortar: “Sê forte e corajoso; não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares” (Livro de Josué, 1:9).

Em todas as fases da vida, mormente na hora da dor, em vez de lamentações, não nos esqueçamos da Caridade e a pratiquemos com devoção e alegria. Trata-se de um Divino Medicamento para a Alma, de forma a nos libertar, pela ação efetiva em benefício do nosso semelhante, dos grilhões do sofrimento.

Mensagem de José de Paiva Netto

63 anos do Iate

O Iate Clube de Brasília celebra 63 anos de história. Para comemorar, a agremiação realiza amanhã o tradicional Baile de Aniversário, em uma noite recheada de requinte e atrações musicais.

Agenda cultural

A Galeria Karla Osorio inaugura às 17h, a exposição “MAR, RIO, FONTE”, com mais de 50 obras de 20 artistas em diversas técnicas e estilos. É uma coletiva com curadoria de Marcelo Amorim e Nino Cais, fundadores do ateliê FONTE em São Paulo.

Desconto

A Caixa assinou convênio com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, concedendo até 33% de desconto na taxa de juros de linhas de crédito para cerca de 2,1 milhões de microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas vinculadas à CACB.

Abono salarial

A partir do dia 17, alguns trabalhadores poderão sacar o PIS/Pasep, benefícios oferecidos para quem ganha até dois salários mínimos. Para ter direito ao abono neste mês, é preciso ser um trabalhador privado que nasceu nos meses de maio ou junho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Arte em pauta

O Museu Nacional será palco amanhã de discussão sobre arte contemporânea. Dividido em duas sessões de imersão, o evento conta com a participação de palestrantes como o mestre Charles Watson, Oscar D’Ambrosio entre outros nomes ilustres, além de duas rodas de conversa. Uma realização da ACAV, que tem à frente a artista plástica Cida Carvalho.

Vacinação

O DF Plaza Shopping recebe neste sábado a ação de vacinação itinerante, promovida pela Gerência de Enfermagem e Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Direção de Atenção Primária em Saúde da Região Central. Das 10h às 17h, quem passar pelo mall poderá receber sua dose contra o coronavírus. Basta levar cartão de vacina e documento de identificação com foto.

Patrimônio italiano

A exemplo da França que tem sua gastronomia protegida como Patrimônio Imaterial da Humanidade desde 2010, a Itália solicita inclusão de sua culinária na Lista da Unesco. A resposta a esta demanda deve sair até dezembro de 2025. Se a culinária italiana entrar na seleta lista, o enoturismo italiano deverá ter um impacto positivo já que o vinho é um elemento cultural de identidade (gastronômica) do país. Segundo o governo da Itália, 17% dos turistas escolhem seus destinos de viagem na península em função do vinho e da gastronomia. O país já é reconhecido pela Unesco por sua dieta mediterrânea, que se tornou um fenômeno cultural e identitário de um estilo de vida. A arte do pizzaiolo napolitano também foi tombada como patrimônio imaterial em 2017, assim como a busca por trufas foi no ano passado, bem como a prática agrícola do cultivo da vinha na ilha de Pantelleria, em 2022.

Venda do século

30 mil garrafas de vinho de um colecionador francês foram leiloadas no hotel Ritz, em Paris, de 3 a 7 de abril, gerando um montante de 7 milhões de euros. Uma cifra nunca antes alcançada em leilão público! Desde a década de 1970, o colecionador pacientemente selecionava e comprava garrafas top de linha. Seus herdeiros optaram por se desfazer da “coleção-museu” por medo de roubo. Os lotes mais cobiçados foram os dos vinhos da Borgonha: 58.330 euros por 12 garrafas de Domaine Leroy da safra de 1988 e 43.745 euros por apenas seis garrafas de Chambolle-Musigny cru Les Amoureuses 1986 de Georges Roumier.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hábitos francês

O gosto dos franceses estão mudando, assim como as denominações de vinho que eles preferem. De acordo com um estudo da NielsenIQ publicado no início de abril, algumas AOCs (Denominação de Origem Controlada) são rejeitadas pelos franceses, como Bordeaux, que teve uma queda de -728.000 compradores entre 2019 e 2022. Côtes de Gascogne, no sudoeste (+578.000 compradores) e Côtes de Provence (+497.000 compradores) tiveram o maior crescimento de vendas.