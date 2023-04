Coluna Lia Dinorah

Em Obras

Seja uma construção, reforma ou reparo, sempre o trabalho é intenso e muitas vezes custoso. Uma casa mesmo finalizada sempre requer manutenção, obras de reparo, quando não, ampliação. O que dizer da Sagrada Família em Barcelona? 141 anos e o trabalho segue intenso. Governos vem com suas obras, governos saem e deixam essas obras não finalizadas. Do mesmo modo nos acostumamos a situações não concluídas, projetos não terminados, sonhos não concretizados. Mas Deus declara em sua Palavra que – Ele é fiel para completar a boa obra que começou em nós! Então espere o processo terminar, Ele sabe o que está construindo em sua vida.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Perspectiva de Gênero

O TST iniciou o curso “Julgamento com Perspectiva de Diversidade e Inclusão: Perspectiva de Gênero”, com palestra da ministra da Mulher, Cida Gonçalves. O evento vai debater a incorporação, nas decisões do Tribunal, das diretrizes da Resolução 492/2023 do CNJ, que estabelece que sejam levadas em conta, nos julgamentos, as especificidades das pessoas envolvidas, a fim de evitar quaisquer formas de discriminação.