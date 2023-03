Coluna Lia Dinorah

VIVÊNCIA DO BEM

O júbilo da Vida é aquele que lhadamos. Logo, se ela for altamente desafiadora, não significa que não venha a se tornar rica em realizações e plena de felicidade. Tem de ser vivida em magnitude, pois há sempre ocasião de se vivenciar o Bem, a Caridade, a Generosidade. E, quando sentimos Deus, que é Amor elevado à enésima potência, a Vida alcança o ritmo e a extensão da Eternidade. Quer dizer, o Espaço-Tempo, a integração no Dia do Senhor, de que nos fala o Apocalipse, 1:10: “Achei-me em Espírito, no Dia do Senhor (…)”.

Mensagem de José de Paiva Netto



Sem discussão

Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, já avisou à cúpula do governo Lula que duas medidas na área econômica têm chance zero de aprovação pelos deputados: as reversões da independência do BC e da privatização da Eletrobras. Lira se comprometeu com a tramitação do novo marco fiscal, mas alertou o Planalto sobre a indisposição da Câmara em discutir esses dois assuntos.

Hospitais…

Segundo a OMS, 80% das causas de deficiência visual podem ser prevenidas ou tratadas. No DF, o CBV – Hospital de Olhos é referência em saúde ocular. Conhecido pela tecnologia de ponta e pelo atendimento especializado e humanizado, está em expansão e ganha mais três unidades na capital: em Águas Claras, Taguatinga e no Shopping Venâncio.

…oftalmológicos

Além das consultas em cada especialidade da oftalmologia, serão oferecidos à população, exames com Tonometria, Paquimetria, Microscopia, Mapeamento de Retina, Topografia de córnea, Tomografia de Coerência Óptica entre outros.

Cinema

A Mostra Internacional de Cinema Ibero-Americano, na Concha Acústica, ocorre neste sábado. Os apaixonados pelo universo cinematográfico poderão desfrutar gratuitamente de 15 títulos de diferentes países, em uma vasta programação. O acervo das obras é exclusivo das embaixadas da Espanha, de Portugal e do México.

Mesa redonda

O ObservaDF, vinculado à UnB, realiza o encontro “Desafios e Perspectivas para o Distrito Federal”, às 10h, no Auditório da Face, no campus Darcy Ribeiro. Entre os convidados, estão a senadora Leila Barros, a professora e reitora Márcia Abrahão, o professor André Borges, Bruno Cruz (IPEA), e Márcia Alencar (Senado).

