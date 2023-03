Coluna Lia Dinorah

FUTUROLOGIA

O tempo presente, na lida diária, cansa. O tempo futuro, na expectativa, gera ansiedade. Caminhamos a passos largos rumo ao desconhecido e isso por vezes nos amedronta. Esquecemos que o nosso presente já foi nosso futuro, e ele reflete exatamente as escolhas certas e opções erradas que tomamos. Nossa ansiedade nos faz precipitarmos nas decisões que por vezes saem equivocadas ao serem enebriadas pela bruma do amanhã. As Sagradas Letras nos aconselham a “entregar o caminho ao Senhor e confiar nele”, pois Ele tem cuidado de nós. Que seja essa nossa decisão de hoje, deixar nosso caminho mas mãos do Pai Eterno, para garantirmos a benção segura no amanhã.

Mensagem do Pastor

Ricardo Espindola

Novos…

O presidente Lula nomeou mais quatro diretores brasileiros para a Itaipu Binacional, empossados na noite de ontem. Foram nomeados Renato Soares Sacramento, para o cargo de diretor técnico executivo; Luiz Fernando Ferreira Delazari, diretor jurídico; Iggor Gomes Rocha, diretor administrativo; e Carlos Carboni, diretor de Coordenação.

…diretores

Eles substituem, respectivamente, David Rodrigues Krug, Mariana Favoreto Thiele, Paulo Roberto da Silva Xavier e Luiz Felipe Kraemer Carbonell. O mandato vai até 16 de maio de 2027.

Esforço concentrado

O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, anunciou que nesta semana o Plenário votará 13 medidas provisórias do governo Bolsonaro. As votações começam hoje à noite e seguem até quinta. Quanto às MPs do governo Lula, o impasse sobre o rito para a análise permanece.

Aumento…

Os remédios devem subir 5,6% a partir de abril. O reajuste é feito uma vez por ano e será definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos nesta sexta-feira.

…dos remédios

Em sete estados do país, esta será a segunda vez que os medicamentos sobem de preço neste ano. Neste mês de março, houve reajuste na Bahia, Piauí, Paraná, Pará, Sergipe, Amazonas e Roraima em virtude da elevação do ICMS.

Sessão de autógrafos

Tendo como coautor o advogado Bernardo Fenelon, será lançada nesta quinta-feira, às 19h, no IDP, a obra “Direito Econômico e Desenvolvimento”, com prefácio do ministro Gilmar Mendes. O livro tem apresentação do professor de Direito, Ricardo Morishita Wada e coordenação-geral do procurador Cláudio Xavier Seefelder Filho.

Pesar

A família do pioneiro Roberto Levi Chuery convida os amigos para prestarem uma homenagem em culto que será celebrado em sua memória, às 19h30, na Igreja Batista Central.

Princesa no paraíso

Nem só a vista estonteante para qualquer lado que se olha, a gastronomia exótica e o mito que envolve a preferência dos ETs pelo local, colocam Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, no epicentro das pílulas viralizadas nas redes sociais. O personagem da vez é a princesa iraniana Sahar Farmanfarmaian, da dinastia persa Qajar, que construiu uma casa por lá. Ela a considera um recanto sagrado que a acolheu durante a sua gravidez. A construção, diga-se, é de alto padrão e muito bom gosto.

No Caribe

Viajantes contumazes que amam destinos paradisíacos, o casal Igor Bezerra Cardoso e Oslane, foi explorar as belezas naturais de Punta Cana, no leste da República naturalista, banhada pelo Atlântico e Mar do Caribe. Retornaram apaixonados pelos 32 quilômetros de praias absolutamente limpas, os passeios e a gastronomia única.

Imersão espanhola

A empresária Míriam Gouveia ama viajar e aproveitar absolutamente tudo o que o lugar tem a oferecer. Este ano ela escolheu a Espanha, onde mergulha na cultura do país de seus avós, que eram de Toledo. Fez curso de imersão na língua em Málaga e agora curte a efervescente Barcelona. Não tem data para voltar.