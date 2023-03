Coluna Lia Dinorah

Recorde de…

A arrecadação da União em impostos foi de R$ 159 bilhões em fevereiro. A alta real— quando é descontada a inflação – foi de 1,28% em relação ao mesmo período em 2022. É o maior valor já registrado para meses de fevereiro desde 2000.

…arrecadação

Segundo o Fisco, o aumento neste período se deu, sobretudo, por estes fatores: R$ 30,8 bilhões (alta real de 12,12%) com recolhimentos do ajuste de IRPJ e CSLL; e desonerações de R$ 1,9 bilhão concedidas de forma linear ao IPI e de R$ 3,75 bilhões ao PIS/Cofins.

Espanha

Vinhos espanhóis têm maior receita com exportações da história apesar da queda do volume de vendas. Em 2022, a venda para o exterior atingiu 2,98 bilhões de euros, um crescimento de 3,1% em relação a 2021. Esse recorde se deu, em parte, pelo aumento do preço médio do litro engarrafado em 9%, chegando a cerca de 2,61 euros o litro. O valor da receita poderia ter sido ainda maior se não fosse a diminuição do volume de vendas, que sofreu queda de 9,2% no mesmo período. Segundo estudo do OEMV (Observatório do Mercado Vitivinícola Espanhol), esses resultados são reflexo da inflação global, além de incertezas trazidas com a Guerra da Ucrânia. Espanha é o terceiro país produtor de vinhos em volume.

Califórnia

A queda do Silicon Valley Bank (SVB ) no início de março preocupa a indústria vinícola da Califórnia. O banco, que detém mais de US$ 3 bilhões em ativos relacionados ao vinho, também é o credor preferencial das vinícolas. SVB anuncia que emprestou mais de US$ 4 bilhões ao setor desde 1994, com US$ 1,2 bilhão em empréstimos pendentes até o momento. A queda do banco pode ter impacto significante na economia e desenvolvimento das vinícolas californianas.

Recall de vinhos

Alguns vinhos franceses estão em processo de recall por apresentarem resquícios de substâncias tóxicas ao organismo. O órgão competente em avaliar produtos de consumo na França, o Rappel Conso, divulgou em seu site o nome das empresas e o número dos lotes que foram identificados como impróprios. A entidade indica que o consumidor faça a devolução na loja que foi adquirido, em qualquer lugar do mundo. Um alívio é que os rótulos suspensos não estão à venda no Brasil.