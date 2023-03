Coluna Lia Dinorah

SÊ FORTE

Quando Josué assume o lugar de Moisés na condução do povo de Israel pelo deserto rumo à Terra Prometida, Jeová o avisa que haveria coisas a temer e se espantar. E na travessia do deserto da vida, nos deparamos com situações muitas vezes assombrosas e assustadoras que nos arrebatam a alma. Uma perda, uma doença, uma separação. A nós cabe duas atitudes que definirão nossa sorte, ou se entregar ou reagir. Jeová termina o diálogo com Josué aconselhando-o a “ser forte e corajoso”. E é esta reação que devemos adotar ante os solavancos que a vida nos impõe. Temos um Deus que nos chama de filhos, que nos capacita e nos fortalece. Que sejamos corajosos, pois em Deus sempre alcançaremos a vitória.

Mensagem do pastor Ricardo Espindola

Homenagem do ICB

O Salão Londres do Windsor Plaza Hotel será palco, no dia 10 de abril, da solenidade de entrega dos troféus “Mulher Destaque 2023” e “Celebridade Feminina 2023”. Quem convida é a presidente do Instituto de Cultura Brasileira, Carmen Minuzzi.

Pinturas

A partir desta quinta-feira, a galeria de arte do Mezanino, na Torre de TV, receberá exposição do artista plástico Douglas Viana, intitulada “Cores e Valores”. Curadoria de Tainá Martins.

Beira mar

Seguindo a coqueluche dos casamentos em ritmo de superprodução em praias paradisíacas, Lucinha Valente e Marcelo Roriz foram testemunhas de mais uma troca de alianças em grande estilo em São Miguel dos Milagres, Alagoas, destino de chiques e famosos de todo o país e do exterior. Lá também estavam, entre outros, o empresário Jaime Câmara Júnior e sua Maria Alice.

Muitas estrelas

Incorporadora goiana vai lançar, nos próximos meses, empreendimento de luxo do grupo Emiliano, de São Paulo. A grife V3rso trabalha com hospedagem customizada, de alto padrão e exclusiva, com tecnologia de ponta embarcada em todo o processo, da reserva à hospedagem. O espaço, que será batizado de Promenade, terá arquitetura inovadora e vai ocupar terreno privilegiado no Setor Marista, cercado de diferenciais de projetação, moradia, hospedagem e lazer.

Negócios de arte

Já tem data a edição de número 5 da FARGO – Feira de Arte Goiás, a maior de negócios em arte do Centro-Oeste. Será entre os dias 24 a 28 de maio nas galerias do Museu de Arte Contemporânea de Goiás. A feira oferece prêmio a artistas goianos e que atuam no estado como forma de fomento à produção artística, com foco em novas técnicas e linguagens.