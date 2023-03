Coluna Lia Dinorah

AFASTANDO AS MULETAS

Deus sempre levanta anjos para nos ajudar a carregar a nossa cruz em períodos difíceis de nossa história, seja preparando ambientes de cura e/ou mesmo provisão para a nossa alma. Outras vezes Deus afasta pessoas, escondendo “as muletas” para que DEUS seja nossa única fonte de apoio. Não se decepcione, se alguém que prometeu te dar apoio virou as costas no momento que mais necessitava.

O propósito maior de Deus é que afastemos as muletas e nos tornemos dependentes dEle e não de homens.

Afastar as muletas faz parte do processo para que o nosso relacionamento com Jesus seja aperfeiçoado e vivamos o propósito. A graça dEle vai além de nossas expectativas. “Não confieis em príncipes nem em filhos de homens, em quem não há salvação”. ( Sl. 146.3)

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Transferência de bilhete

O PL 470/23 permite a transferência do bilhete de passagem área para outra pessoa até 72h antes da data do voo. Atualmente, o bilhete é pessoal e intransferível, e o passageiro que desiste ou não pode viajar precisa cancelar o bilhete ou remarcá-lo, o que muitas vezes acarreta multas e taxas. O texto em análise na Câmara dos Deputados altera o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Na prestigiada solenidade, o novo presidente do STM Joseli Camelo, ladeado pelos advogados, Guilherme e Estenio Campelo, e Carlos Motta Na prestigiada solenidade, o novo presidente do STM Joseli Camelo, ladeado pelos advogados, Guilherme e Estenio Campelo, e Carlos Motta Lília e o ministro Artur Vidigal Os ministros Luis Carlos Mattos e Elizabeth Rocha

Fim da ajuda de…

Está sendo analisado na Câmara Federal, o Projeto de Decreto Legislativo 42/23 que impede o pagamento de ajuda de custo no início e no final do mandato a deputados e senadores reeleitos ou eleitos de maneira consecutiva para a outra casa do Congresso Nacional.

…custo para reeleitos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Com a reeleição – ou mesmo a eleição do parlamentar para casa diversa do Congresso de forma consecutiva –, desfaz-se a ideia original de minimizar os custos com mudança e transporte, uma vez que ele já está instalado no Distrito Federal”, defende o autor do projeto, deputado Daniel Trzeciak. O que faz todo o sentido!

Homenagem do CIB

Amanhã, o Clube Internacional de Brasília, presidido pela embaixatriz do Gabão, Julie-Pascale Moudouté-Bell, homenageará mulheres proeminentes de diferentes áreas, com o Troféu Flor do Cerrado e um certificado de reconhecimento do importante papel que exercem no fortalecimento da imagem da mulher em nosso meio. O evento terá lugar na Embaixada de Bangladesh, às 15h30.

Arte

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O CCBB e a Embaixada da Itália, em colaboração com o Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro apresentam a exposição “Fotógrafos Italianos – no florescer da fotografia brasileira”, aberta à visitação a partir desta terça-feira, na galeria 4.