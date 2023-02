Coluna Lia Dinorah

NÃO É SUFICIENTE INSTRUIR APENAS

A instrução do intelecto não é suficiente para formar o verdadeiro cidadão do terceiro milênio, que tem mil anos para desenvolver uma Era Espiritual Civilizada nova. Ao cérebro deve-se juntar o coração. O próprio Sábio dos Milênios, Jesus, em Seu Santo Evangelho, segundo Mateus, 11:25, exorta-nos a buscar a humildade intelectual para que alcancemos o supino do Conhecimento que desce das Alturas: “Graças Te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos do mundo e as revelaste aos pequeninos”. Ou seja, aos Simples de Coração presentes nas crenças, nas academias do saber humano ou na escola da vida cotidiana. Com isso, o pensamento dos seres se pautará pelo equilíbrio. Nobreza de caráter será a marca das criaturas. O Buda ensinava: “O que somos é consequência do que pensamos”.

Mensagem de José de Paiva Netto

Literatura

O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promove no dia 7, a partir das 18h30, o lançamento do livro “O autor existe: o direito autoral aplicado pelo STJ nos 80 anos da UBC”. A obra foi organizada e coordenada por Sydney Sanches e Karina Callai, e conta com a participação dos ministros João Otávio de Noronha, Aldir Passarinho Junior e Sidnei Beneti.

Como fica…

O governo já sinalizou que pretende retomar a cobrança de contribuições sociais sobre gasolina, álcool e querosene de aviação a partir de março. Mas, com o Congresso, ainda estuda uma forma de garantir a sustentabilidade da redução do imposto estadual, o ICMS, por meio de compensação aos estados.

…a isenção…

A MP 1157/23 prorrogou a isenção dos tributos federais para diesel, biodiesel, gás natural e de cozinha até o final do ano. Já a gasolina e o álcool só têm isenção garantida até o final de fevereiro.

…dos tributos

A compensação da redução do ICMS sobre combustíveis vem sendo discutida entre governo, governadores e STF por causa da vigência da Lei Complementar 194. Mas o Congresso deve rediscutir todo o sistema assim que começar a analisar as propostas de reforma tributária.

Escapada enófila e erótica

Vinho e contos eróticos no dia dos namorados europeu (São Valentim, em 14/02) é o que oferece as Bodegas Vinícola Real, em Rioja, na Espanha. A vinícola organiza pela sexta vez o Festival de Histórias Eróticas que ocorrerá nos finais de semana – dias 10 e 11 e 17 e 18 de fevereiro -, a partir das 21h na vinícola de Albelda de Iregua. O festival visa celebrar os namorados via uma tradição oral e cênica outrora popular na Europa, tudo isso harmonizado com vinho, como rótulo “Confesor”, um vino de pago exclusivo. Os casais podem também se hospedar no hotel da vinícola ou reservar um jantar à luz de velas no restaurante La Casa del Cofrade.