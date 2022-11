Coluna Lia Dinorah

A encantadora Fátima Cuéllar, dona de uma beleza que dispensa comentários

Foto: Divulgação

PF desmontou…

A operação Sofisma deflagrada na manhã desta quinta-feira pela Polícia Federal contra a Fundação Getúlio Vargas, tem potencial para criar imensos problemas para ministros de tribunais superiores, como o STJ e o Supremo. A investigação mira suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraude em licitações que envolveriam a fundação. As penas dos fatos investigados podem chegar a quase 90 anos de prisão.

…grande…

A FGV, que tem laços estreitos há tempos com altos magistrados, passou a participar da organização de eventos que eram realizados por entidades ligadas a eles e que recebem patrocínios de empresas com interesses em tribunais. A quebra dos sigilos no curso da investigação pode detalhar o caminho do dinheiro a partir dos repasses, com chances de escalar o caso para instâncias elevadas do Judiciário.

…esquema de corrupção

Integrantes da FGV que são alvo dos mandados de busca e apreensão são íntimos de importantes ministros. Entre os assuntos da operação está o uso da fundação para a emissão de pareceres cuja contratação servia para mascarar pagamentos de propina a agentes públicos. Para ocultar a origem ilícita dos valores, além das empresas de fachada, observou-se que diversos executivos titularizam offshores em paraísos fiscais como Suíça e Caribe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Feriado

O advogado Estenio Campelo e sua Ana Cristina foram curtir dias de sol e mar com os herdeiros, João Gabriel e Renan, em seu belo apartamento no Leblon, na Cidade Maravilhosa.

Escorpiano

Muitos cumprimentos e homenagens hoje em torno do amigo pioneiro Geraldo Vasconcelos, pela passagem de seu aniversário. Comemoração em família, ao lado de sua amada Maria, filhos e netos. Que seja um novo ciclo pleno de saúde, amor e felicidade!

Atacadão Dia a Dia abre 12ª loja no DF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Atacadão Dia a Dia acaba de inaugurar a 24ª loja no Brasil e a 12ª unidade no Distrito Federal. O bairro Jardim Botânico é o endereço oficial da nova casa, que apresenta projeto com ampla estrutura e um mix de produtos com mais de 14 mil itens e 10 departamentos. Mas a parte boa vem agora: a adega da loja traz um portfólio com mais de 1000 rótulos de vinhos, oferecendo muitas possibilidades para apreciadores de todos os perfis. O Dia a Dia do Jardim Botânico, fica em frente ao Condomínio Solar de Brasília, muito próximo da saída da Ponte JK. Ótima opção para quem vive na região.

Bebida oficial do Natal Luz

Não existe Natal sem espumante. E é por isso que o Natal Luz de Gramado, a maior festa natalina do país, vem brindando há mais de 15 anos com um espumante que representa história, tradição e celebração: o Miolo Cuvée Denominação de Origem Vale dos Vinhedos, nas versões Cuvée Brut, Cuvée Brut Rosé e Cuvée Demi-Sec. Durante os 95 dias do evento, os visitantes que passarem por cada Lounge Premium serão recepcionados com o espumante oficial do evento.

Depois de dois anos com restrições diante da pandemia da Covid, o Natal 2022 chega abastecido de muita energia para o reencontro. Uma ampla programação foi montada para toda a família. São espetáculos ao ar livre e também em áreas cobertas, muitas delas gratuitas. A programação completa pode ser acessada no site do evento.