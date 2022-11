Coluna Lia Dinorah

NATAL REMEMBEAR

Fabiani Christine e Luiza Lima (foto) são as grandes anfitriãs desta quarta-feira. Mãe e filha recebem para o tão aguardado lançamento do Natal 2022 da Remembear, que vai movimentar das 16h às 20h, a QI 13 do Lago Sul. O evento está recheado de lindos enfeites e vários artigos de muito bom gosto, que vão dar aquele toque e embelezar ainda mais a decoração de sua casa nesta sagrada data.

Avec elegance

Empresária que tem loja com as mais desejadas semijoias com design agregado, Célia Fonseca (foto) recebe em seu espaço para coquetel de pré Natal as mais poderosas clientes. Será no dia 23, às 17h45. Aproveita para apresentar a nova coleção de peças assinadas por criadoras do quilate de Cláudia Arbex. A decoração leva a assinatura de Silvana Cascão, da Casa Cinco. Na ocasião, serão servidos queijos premiados com mel trufado harmonizados com champanhe.

Van Gogh

Um mergulho no universo mágico do pintor Van Gogh. Chega a Goiânia no dia 18 a Maior Experiência Imersiva em 8K da arte do mago holandês, que terá narração de Fernanda Montenegro. Fica em cartaz no Shopping Flamboyant. A viagem envolve 200 obras de Van Gogh projetadas no solo e nas paredes do amplo espaço da mostra, com 2.800 metros quadrados. Amanhã os organizadores recebem imprensa e convidados para um brunch de avant-première.

Beneficente

Na próxima sexta-feira a sociedade goiana tem um encontro com a solidariedade na sétima edição do Baile do Lobo, que vai arrecadar fundos para a Casa de Apoio São Luís, fundada pela mãe do cantor Leonardo. O idealizador do evento, designer de joias Igor Lobo (foto), espera 500 convidados de todo o Brasil no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O buffet tem assinatura de Liliane Lobo, drinques do Help Bar e as atrações musicais serão Elba Ramalho e DJs renomados. O tema da festa será os 100 anos da Semana de Arte Moderna.