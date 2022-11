Coluna Lia Dinorah

O MILAGRE

Existem milagres que nós não sabemos explicar! O Céu entende uma atitude de obediência. Quando nós obedecemos, automaticamente sinalizamos um ambiente de favor para nossa direção. A obediência prepara uma atmosfera de milagres para nós!

Quando olhamos a história de Naamã em II Reis 5, um herói valoroso, homem de guerra, General do governo da Síria, que tinha um exército inteiro sobre o seu comando, porém acometido pela lepra. Embora depois de esconder de todos a doença, a lepra o expunha. Existem muitos reis e autoridades com lepra e que se escondem por traz de suas vestes de poder.

Naamã obteve a cura de sua enfermidade quando reconheceu que as suas patentes de nada lhe serviam. Foi necessário se humilhar diante de Deus para que fosse curado e prosseguisse em vida diante dos homens.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Estatais perdem…

As estatais listadas na bolsa perderam R$ 101,258 bilhões em valor de mercado, desde o fim do segundo turno das eleições. Entre o total perdido no período, R$ 21,710 bilhões ocorreram somente na última quinta, quando o Ibovespa fechou em baixa de 3,35%, aos 109.775,46 pontos, a maior queda desde setembro de 2021.

…bilhões desde o…

A Petrobras é a empresa que concentra a maior fatia das perdas no período, com queda de valor de mercado de R$ 81,456 bilhões desde o dia 28 de outubro, data do último pregão antes do pleito. Ela é seguida por Eletrobras e Banco do Brasil, que perderam R$ 7,638 bilhões e R$ 7,105 bilhões, respectivamente.

…fim das eleições

A Eletrobras tinha variação positiva desde o término das eleições até o dia 10, quando chegou a perder R$ 7,942 bilhões, em meio ao mau-humor dos agentes financeiros. Já a Sabesp, fechou o dia anterior com perda de valor de mercado de R$ 1,545 bilhão, que contribuiu para a baixa total no valor de R$ 2,816 bilhões desde o fim da eleição presidencial.

Fast Training

A bela Gabriella Tertuliano na noite de inauguração da sétima unidade do Studio Personal Fast Training, que abriu as portas na QI 5 do Lago Sul.

Foto de Vanessa Castro

Feriado

Amanhã celabra-se o Dia da Proclamação da República. Com a possibilidade de emendar e prolongar ainda mais o recesso, a Inframerica, administradora no Aeroporto de Brasília, projeta que 236 mil passageiros passem pelo terminal até quarta-feira.

Bate-papo

A artista visual Akimi Watanabe e o curador Rogério Carvalho recebem o público no dia 16, às 15h, no Espaço Cultural Renato Russo. O encontro abrigará uma conversa sobre a produção artística de Watanabe e também em torno da mostra “Silenciamentos Indomáveis”, que aborda os “apagamentos femininos” nas culturas oriental e ocidental.

Turnê

Ana Carolina se volta para outro grande ícone da música brasileira na turnê “Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você”, que chega ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães em 3 de dezembro, às 22h.

Lula tem…

O ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou o desbloqueio do dinheiro do presidente eleito, Lula, retido em um desdobramento da Operação Lava Jato. A decisão é referente ao resgate de um plano previdenciário de dona Marisa Letícia, que faleceu em 2017, e tinha como beneficiário o petista.

…bens…

“O simples fato de o comando dispositivo da decisão cautelar ter se limitado a suspender a ação cautelar fiscal e demais procedimentos fiscais a cargo da Receita Federal do Brasil é algo que não milita em favor de uma manutenção ad eternum do bloqueio aos bens do casal, ainda mais sob a odiosa presunção de que todos os bens do casal seriam proveitos de atividade criminosa”, escreveu o ministro na decisão.

…desbloqueados

Gilmar Mendes declarou que a manutenção do bloqueio do dinheiro mesmo com a anulação das condenações de Lula se caracteriza com “ tonalidades de caprichosa e arbitrária perseguição”.