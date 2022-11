Coluna Lia Dinorah

Mercado sensível

O presidente eleito, Lula, criticou ontem a reação do mercado financeiro a sua fala sobre o teto de gastos. Mais cedo, o petista questionou a necessidade da âncora fiscal e sugeriu que os gastos sociais ficassem de fora do teto de forma permanente. Depois da declaração, o dólar disparou e fechou o dia a R$5,40. Essa foi a maior valorização diária desde março de 2020. Ao deixar o CCBB, sede da equipe de transição, Lula foi questionado por jornalistas sobre a fala e afirmou que o mercado está mais “sensível” do que nunca.

MARCA PREMIUM

A Confraria, conhecida pelo acabamento e qualidade de seus produtos feitos à mão, abriu a sua segunda loja fora de Brasília. Depois de Trancoso, na Bahia, é a vez da capital paulista receber a marca de acessórios criada por Ana Paula Braga Avila e Silva (foto). O endereço escolhido é o Shops Jardins, na Hadock Lobo.

Foto de César Rebouças

Espetáculo

O projeto Sextas Musicais leva hoje ao público, presencial e online, um concerto muito especial. Será uma homenagem aos 80 anos do maestro Jorge Antunes, completados em 2022. Na apresentação, dirigida por ele, às 20h, o maestro será acompanhado pelo Gemunb, fundado por Antunes em 1974. O concerto, na Casa Thomas Jefferson da 706 Sul, tem entrada gratuita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Feira PET

Que tal ter uma amigo fiel que te vai trazer muita felicidade? O Brasil Center Shopping promove neste sábado, das 14h às 18h, uma feira de adoção de cães e gatos e um bazar de roupas e sapatos para ajudar nos custos da SOS PET, instituto de proteção animal.

Arte e cultura

“Minha outra metade” é a exposição que o artista plástico Lucio Piantino vai inaugurar no dia 7 de dezembro, às 19h, no Espaço Cultural Renato Russo. Com curadoria de Lurdinha Danezy, a mostra contará com 27 telas, sendo que 14 selecionadas entre o acervo do pintor e 13 inéditas. Ele retrata a realidade de um tempo de luta pela igualdade de direitos e pelo respeito à diversidade.

Concha y Toro: vinhas com maior resistência às mudanças climáticas

Após quatro anos de pesquisa, vinícola desenvolve videiras livres de certos vírus e fungos, mais resistentes, com maior vida útil e mais preparadas para as mudanças climáticas. A divisão agrícola da Concha y Toro acaba de alcançar um marco importante, começando a plantar o que é conhecido dentro da empresa como “Vinhas 2.0” – as videiras livres de cerca de 13 vírus e 5 fungos da madeira com vida útil mais longa e mais resistentes as adversidades do clima. A técnica de análise é a mais sensível do mundo em termos de seleção sanitária, vírus e limpeza de fungos, sem incidência de melhoramento genético.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Espumante Ferrari: brinde oficial da F1

A marca italiana Ferrari Trento, que chega ao Brasil com exclusividade pela Importadora Decanter, será o espumante oficial da F1 até o final da temporada de 2025. Após o sucesso da parceria iniciada em 2021, quando pela primeira vez um espumante italiano esteve no pódio da Fórmula 1, o produtor de Trentino anuncia que a colaboração inicial de três anos foi estendida para cinco anos, apenas um ano e meio depois que a vinícola italiana foi anunciada como parceira dos Grand Prix.

Um brinde ao Brasil!

Vale do São Francisco ganha primeira Indicação de Procedência para vinhos tropicais do mundo. Com essa concessão, o país agora tem 105 Indicações Geográficas registradas no INPI, sendo 73 de procedência (todas nacionais) e 32 denominações de origem (23 nacionais e 9 estrangeiras).